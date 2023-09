Camisola com ovelhas de Lady Di vale mais de um milhão de euros

A conceituada leiloeira Sotheby's abriu um lote, a 31 de Agosto, com uma camisola que pertenceu à princesa Diana, primeira mulher do actual rei de Inglaterra e mãe do herdeiro William e de Harry. A peça, para a qual a Sotheby's estimou um valor entre os entre 50 mil e os 80 mil dólares (46.900€ e 75.045€), foi usada por Diana, em 1981, para assistir a um jogo de pólo do então príncipe Carlos.

Até quase aos últimos instantes, a oferta máxima rondou os 200 mil dólares (187.570€), mais de o dobro do esperado, mas, na recta final do leilão, que fechou nesta quinta-feira, uma surpresa: a peça de malha foi arrematada por 1.143.000 dólares (mais de um milhão de euros, mais precisamente 1.071.933 euros, ao câmbio actual), tornando-se uma das mais valiosas relacionadas com a “princesa do povo”.

Foto A camisola vermelha, com carreirinhos de ovelhas brancas e uma preta a destacar-se do rebanho, foi criada por Sally Muir e Joanna Osborne da Warm and Wonderful DR/Sotheby's

A identidade do comprador não foi revelada.

A camisola vermelha, com carreirinhos de ovelhas brancas e uma preta a destacar-se do rebanho, foi criada por Sally Muir e Joanna Osborne da Warm and Wonderful. O lote, aliás, além da peça de roupa, inclui duas cartas oficiais, escritas em 1981, do Palácio de Buckingham para a Warm and Wonderful, explicando que a camisola se tinha danificado e solicitando a sua reparação ou substituição, revelando o quanto Diana gostava da roupa. A Warm and Wonderful acabaria por enviar uma camisola de substituição, que a princesa exibiu, em 1983, noutro jogo de pólo.

Joanna Osborne, que encontrou a camisola original numa caixa esquecida no sótão e a entregou para leilão, não está certa de como a camisola foi parar ao guarda-roupa da princesa (suspeita-se que terá sido a mãe de um dos pajens de Diana), mas não tem dúvidas de que foi por ela a usar que a empresa foi catapultada para o sucesso. Até porque tudo o que a jovem princesa vestia ou usava era dissecado pela imprensa de então.

A primeira vez que apareceu com a Sheep Jumper, “os meios de comunicação social deram destaque à camisola, dissecando o seu design e discutindo o seu significado cultural”. E, lembra a Sotheby's, “a aprovação da peça de vestuário pelos meios de comunicação social como um artigo obrigatório influenciou as preferências dos consumidores, levando a uma mudança na procura e à subsequente produção de modelos semelhantes pelas marcas de moda”.

O desenho tornou-se intemporal e consta, ainda hoje, do catálogo da Warm and Wonderful.