Restringir telemóvel em todas as escolas? Discussão começa em Outubro

O telemóvel tem de estar desligado enquanto os alunos estiverem dentro da escola: no Agrupamento de Escolas Gil Vicente, em Lisboa, o regresso às aulas será feito com uma nova política no uso de tecnologia para os mais jovens, uma revisão feita a título próprio por cada vez mais escolas do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt