Juiz da Georgia recusa julgamento de Trump em Outubro

Ex-Presidente dos Estados Unidos não deverá ir a julgamento antes do final do ano. Ministério Público pretendia julgar Trump em Outubro, juntamente com outros dois acusados no mesmo processo.

Um juiz do estado norte-americano da Georgia negou, nesta quinta-feira, um pedido para um início rápido do julgamento no processo em que Donald Trump é acusado de tentar subverter os resultados da eleição presidencial de 2020. De acordo com um calendário provisório sugerido pelo juiz, é provável que o julgamento do ex-Presidente dos EUA só comece em 2024.

Ao recusar o pedido da procuradora distrital de Fulton, Fani Willis, para que Trump e outros 16 acusados no mesmo processo fossem a julgamento já em Outubro — ao mesmo tempo que dois acusados que pediram um julgamento rápido, os advogados Kenneth Chesebro e Sidney Powell —, o juiz Scott McAfee marcou para 6 de Outubro o início da fase em que a defesa poderá requisitar documentação específica à acusação.

Segundo o mesmo calendário provisório, Trump e os outros 16 acusados — incluindo o advogado Rudolph Giuliani e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows — têm de submeter todos os seus pedidos até 1 de Dezembro, o que praticamente impede que o julgamento comece até ao fim do ano.

Ao contrário do que acontece no processo do Departamento de Justiça relacionado com a invasão do Capitólio, em que o procurador especial Jack Smith optou por acusar apenas o ex-Presidente dos EUA, a procuradora Willis juntou as acusações formalizadas contra 19 pessoas num único processo, o que pode dificultar o arranque da fase de julgamento.

"A tentativa da procuradora Fani Willis de negar um processo justo ao Presidente Trump foi sumariamente esmagada", disse um porta-voz de Trump, citado pela CNN.

A marcação do início do julgamento do ex-Presidente dos EUA na Georgia pode também ser dificultada pelos outros processos em tribunal em que Trump está envolvido.

Segundo os calendários provisórios anunciados pelos vários juízes, o julgamento no processo-crime relacionado com os acontecimentos que culminaram com a invasão do Capitólio vai começar a 4 de Março, e o julgamento relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma actriz de filmes pornográficos foi marcado para o final do mesmo mês.

Em Maio, se não houver alterações ao que foi anunciado, começará o julgamento no caso da retenção de documentos confidenciais da Casa Branca.

Antes disso, em Janeiro de 2024, o ex-Presidente dos EUA vai ser julgado num segundo processo de difamação contra a escritora E. Jean Carroll, e já em Outubro começa o julgamento, também num processo civil, em que Trump é acusado de manipular de forma ilegal o valor do seu património, ao longo de décadas, por forma a obter empréstimos vantajosos e a pagar menos impostos.