Tribunal da Georgia rejeita mudar julgamento de Mark Meadows para um tribunal federal

Um tribunal do estado norte-americano da Georgia rejeitou um pedido de Mark Meadows, ex-chefe de gabinete da Casa Branca na Administração Trump, para que o seu julgamento no caso da tentativa de subversão do resultado da eleição presidencial de 2020 — que também envolve Donald Trump — fosse transferido para os tribunais federais.

Se o pedido tivesse sido aceite, Meadows poderia beneficiar de várias formas com a transferência do processo para um tribunal federal.

Em primeiro lugar, a selecção do júri seria feita a partir de uma região mais alargada da Georgia, onde a percentagem de votação em Trump na eleição presidencial de 2020 foi superior à registada no distrito de Fulton, onde o caso foi submetido; essa mudança aumentaria a hipótese de o júri incluir apoiantes de Trump, um dado importante porque uma eventual condenação tem de ser decidida por unanimidade.

Em segundo lugar, as penas aplicadas nos tribunais estaduais não podem ser perdoadas ou comutadas pelos Presidentes dos EUA, que só têm poder para intervir em processos julgados nos tribunais federais. Isso tiraria a Meadows e a outros acusados a hipótese de serem amnistiados por Trump no caso de o ex-Presidente dos EUA vir a ser eleito em 2024.

Por último, os julgamentos nos tribunais federais não podem, à partida, ser transmitidos em directo, ao contrário do que acontece nos tribunais estaduais. No início do mês, o juiz que vai presidir aos julgamentos decidiu que os processos vão ter transmissão no canal do YouTube do tribunal de Fulton, o que dará aos procuradores a oportunidade de apresentarem as suas acusações de forma directa a milhões de norte-americanos.

Em Agosto, a procuradora de Fulton, Fani Willis, acusou Trump e outras 18 pessoas de terem conspirado para pressionarem os responsáveis eleitorais do estado a rejeitarem a vitória de Joe Biden na eleição de 2020.

Segundo a procuradora, o seu gabinete está preparado para iniciar os julgamentos em Outubro, mas até agora só dois dos acusados pediram para serem julgados o mais rapidamente possível: Kenneth Chesebro, um advogado acusado de ter coordenado um plano para falsificar certificados eleitorais em nome de Trump; e Sidney Powell, uma advogada que se destacou, em público e nos tribunais, após a eleição de 2020, por promover várias teorias da conspiração infundadas sobre uma suposta fraude eleitoral em larga escala, que envolveria a Venezuela e a China. O início dos julgamentos de Chesebro e de Powell está marcado para 23 de Outubro.

Além de Meadows, outros quatro acusados pediram a transferência dos seus julgamentos para um tribunal federal e estão a aguardar uma decisão; e é quase certo que o ex-Presidente dos Estados Unidos vai submeter o seu pedido até ao fim de Setembro.

A decisão sobre o pedido de Meadows está sujeita a recurso, mas já é vista como uma má notícia para os outros acusados — incluindo Trump — que pretendem ver os seus processos transferidos para os tribunais federais.

Ao contrário de Meadows, a maioria dos outros acusados, à excepção de Trump, não desempenhavam qualquer cargo no Governo federal dos EUA na altura da eleição de 2020 — ou são advogados sem cargos públicos, ou faziam parte das estruturas do Partido Republicano na Georgia. E se Meadows, que era o chefe de gabinete de Trump — um dos cargos mais importantes na Casa Branca —, não conveceu os tribunais a transferirem o seu julgamento para o círculo federal, é pouco provável que outros ex-funcionários, menos importantes, venham a beneficiar de decisões diferentes.

Segundo o juiz que rejeitou o pedido de Meadows, os advogados do ex-chefe de gabinete de Trump não conseguiram justificar que o seu cliente agiu dentro dos limites do seu cargo, o que lhe retira legitimidade para ser julgado nos tribunais federais; em vez disso, Meadows terá agido, segundo o juiz, como um apoiante e coordenador da campanha para a reeleição de Trump.