Pizzas, palhaças e barquinhos a remos para a família

Uma Cidade do Zero, passeios de bicicleta, arte urbana e vilas medievais são outras das propostas na agenda.

FESTIVAIS

Bolina - 5.º Festival Internacional de Palhaças

11 a 17 de Setembro

Castelo de Vide abre portas ao festival que espalha humor pela vila alentejana em forma de espectáculos, laboratórios e oficinas para todas as idades.

A quinta edição traz sete dias e mais de duas dezenas de artistas nacionais e estrangeiros — a britânica Nola Rae e a argentina Lily Curcio são duas das renomadas palhaças de serviço. Junta-se o clown social e comunitário, pilar central do Bolina, que se propõe a levar a alegria e o riso a lares, hospitais e “domicílios isolados”.

Num evento com “bilheteira livre”, são recomendados contributos entre 3€ e 5€ por espectáculo (crianças até aos 8 anos têm entrada gratuita). O programa detalhado pode ser consultado aqui.

Festival da Pizza

15 a 17 de Setembro

Vila Nova de Cerveira volta a transformar-se na capital portuguesa da pizza.

Num festival dedicado à gastronomia e cultura transalpinas, as diferentes regiões italianas estão representadas em espaços temáticos, combinando tradição e inovação e servindo “todos os gostos e exigências”, garantia da organização, partilhada pela autarquia cerveirense e pela Associazione Sapori Italiani.

Ao prato desta segunda edição vão pizzas, mas também iguarias como pastas frescas, risotos, lasanhas, gelados ou digestivos. A degustação vem acompanhada de workshops, música ao vivo, um desfile das icónicas motas Vespa e o Trofeo Pizzaiolo do Alto Minho, entre outros momentos.

No centro histórico, de sexta a domingo, das 12h às 23h (no primeiro dia, as portas abrem às 18h30).

ACTIVIDADES

8.ª Grande Regata de Barquinhos a Remos

16 de Setembro

A ideia nasceu em 2012, com o cunho do humorista (e radialista e apresentador) Fernando Alvim e um cenário à medida da originalidade: o icónico lago do Jardim do Campo Grande, em Lisboa.

É com estas coordenadas que se leva a bom porto a oitava edição da Grande Regata de Barquinhos a Remos. Agendada para sábado, às 15h, a competição faz-se em pequenas embarcações e a tripulação entra na corrida com o espírito que se impõe: com um lema, adereços, imaginação e a ambição de levar a taça para casa.

As equipas, abertas a marinheiros miúdos e graúdos mediante inscrição prévia e gratuita neste link, deverão ter entre dois e quatro elementos.

Quem não quiser participar na regata pode ficar nas margens a ver passar barquinhos e a torcer pelos “capitães iglos” e pelas “delícias do mar, mergulhadores, pescadores, nadadores e pessoas que respiram em geral” que por ali andam.

Foto 8.ª Grande Regata de Barquinhos a Remos DR/CEGO SURDO E MUDO

Cidade do Zero

16 e 17 de Setembro

Palestras, debates, oficinas, demonstrações culinárias e um mercado com mais de 120 bancas. É nestes eixos que se move a Cidade do Zero, que leva a bandeira da sustentabilidade e da inclusão a vários espaços do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Fazer sais de banho, uma horta ou compostagem em casa; amealhar dicas sobre limpeza sustentável, tingimento com plantas, cozinhar sem desperdício ou economia circular; e aprender a transformar borras de café em cogumelos ou a construir uma casa para abelhas são alguns dos momentos no programa desta segunda edição, alinhavada por Catarina Barreiros e João Barreiros e inspirada na máxima “nada se perde, tudo se transforma”.

Sábado e domingo, das 10h às 22h, com entrada livre.

Dia da Ecologia

16 de Setembro

No Pavilhão do Conhecimento (Lisboa), o convite é para vestir o fato de ecólogo por um dia e celebrar a natureza e o meio ambiente em família.

Com o apoio da Sociedade Portuguesa de Ecologia, e de olhos postos num “desenvolvimento humano mais sustentável”, perfilam-se sessões de leitura, experiências de laboratório, medições no terreno e conversas abertas com investigadores de diferentes áreas.

Sábado, das 10h30 às 17h30, com entrada livre.

PASSEIOS

Fancy Women Bike Ride

17 de Setembro

Ainda a contas com o mundo do sustentável, e abraçando a causa do empoderamento feminino, sai à rua o movimento mundial que põe meninas e mulheres a pedalar por “cidades mais saudáveis e seguras”.

O passeio colectivo está marcado para domingo, em mais de 200 cidades dos quatro cantos do globo (Sydney, Paris, Berlim e Londres são apenas alguns dos exemplos), acompanhando o calendário europeu que, nesta altura, celebra a Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu Sem Carros.

Por cá, Lisboa, Porto e Azeitão fazem as honras nacionais do evento que dá corda à simples “alegria de andar de bicicleta”. Já a vestimenta, apela a organização, deverá ser “criativa e extravagante” (o tal estilo fancy do nome), ainda que, sublinham, as participantes sejam “livres de vir como quiserem”.

Pontos de encontro: estação de comboios de Sete Rios (Lisboa, às 17h), Praça Mouzinho de Albuquerque (Porto, às 16h) e Parque do Morango na Rua Ana de Castro Osório (Azeitão, às 14h).

Foto Fancy Women Bike Ride CAN YUCEL

EXPOSIÇÃO

Baluarte – Exposição de Arte Urbana

16 de Setembro a 1 de Outubro

É no Quartel do Monte Pedral, no Porto, que se estreia a exposição de arte urbana que dá a ver os trabalhos dos artistas Dub, Mariana PTKS, Costah, MURA, Rafi die Erste, Rasoal, Tomás Facio, Inês Arisca, Oaktree, Hazul, MrKas, MynameisnotSEM. Godmess e Mr Dheo.

Apresentada como “a maior galeria a céu aberto”, feita de “circuitos inusitados e sonhos do tamanho de uma parede de um grande quartel”, a mostra pode ser visitada ao fim-de-semana, das 10h às 19h, com entrada livre.

É complementada com um cartaz apontado a toda a família e traçado entre workshops, oficinas, conferências, demonstrações e música.

Foto Baluarte – Exposição de Arte Urbana ANDREIA MERCA

FESTAS

Alvalade Medieval

15 a 17 de Setembro

Com 20 anos de tradição, a festa volta a vestir a vila alentejana a rigor para dar mais uma aula de História ao vivo.

O Julgamento em praça pública e a atribuição da Carta de Foral pelo Rei D. Manuel I, datada de 1510, dão o mote ao programa que leva ao centro histórico cortejos, torneios de armas, música, dança, mercadores, artesãos, lavadeiras, arqueiros, trovadores, cavaleiros, donzelas, camponeses e outras figuras da época.

Uma organização da Associação Cultural Amigos de Alvalade, com o apoio da autarquia de Santiago do Cacém e da Junta de Freguesia de Alvalade.

A partir das 12h, com entrada diária a 6€ (sexta) e 7€ (sábado e domingo), e passe geral a 18€. Crianças até aos 12 anos não pagam.

Muralhas com História

15 a 17 de Setembro

“Sortelha é o cenário ideal para recuar no tempo”. As palavras são da Câmara Municipal do Sabugal, que organiza a iniciativa e promete uma viagem ao quotidiano medieval – para sermos mais precisos, ao reinado de D. Afonso III, entre 1248 e 1279.

Pelas ruas do burgo, durante três dias, andam recriações de episódios históricos, um mercado da época, tabernas, ofícios, cetraria, artes circenses, música, um acampamento militar, jogos tradicionais e torneios de armas.

Sexta, das 18h às 24h; sábado, das 12h às 24h; e domingo, das 12h às 21h30. A pulseira de acesso custa 2€, sendo gratuita para crianças até aos 12 anos.

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: O Lago dos Cisnes de Tchaikovski

17 de Setembro

No Coliseu Porto Ageas, o primeiro concerto para famílias depois da pausa do Verão centra-se n’O Lago dos Cisnes de Piotr Ilitch Tchaikovski, obra “romântica, intemporal e emocionante” que continua a marcar gerações.

É interpretada pela Orquestra Sinfónica Ensemble, sob a batuta de Cesário Costa e com os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro. O cenário multimédia é assinado por Sara Botelho.

A sessão está marcada para domingo, às 11h, com bilhetes entre 8€ e 14€.