A Grande Regata de Barquinhos a Remos faz-se ao lago em Lisboa

Marinheiros a postos, que vem aí a 8.ª edição da pequena grande regata que muito deve a Fernando Alvim: está marcada para o dia 16 de Setembro, no Lago do Campo Grande, Lisboa.

Partir à conquista do lago… num barco a remos. A ideia nasceu em 2012, com o cunho do humorista (e radialista e apresentador) Fernando Alvim e um cenário à medida da originalidade: o icónico lago do Jardim do Campo Grande, em Lisboa. O Capitão Alvim assina, ele próprio, o convite aos marinheiros e ao povo em geral.

É com estas coordenadas e a premissa de que “o mundo da navegação suspirava por este regresso”, dita a organizadora Cego Surdo e Mudo, que se “volta a meter água” e a levar a bom porto a oitava Grande Regata de Barquinhos a Remos.

Agendada para sábado, 16 de Setembro, às 15h, com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade, a competição náutica faz-se em pequenas embarcações e a tripulação entra na corrida com o espírito que se impõe: com um lema, adereços, imaginação e a ambição de levar a taça para casa.

As equipas, abertas a marinheiros miúdos e graúdos mediante inscrição prévia e gratuita neste link, deverão ter entre dois e quatro elementos e apresentar-se trajadas a rigor.

Quem não quiser participar na regata pode ficar nas margens a ver passar barquinhos e a torcer pelos “capitães iglos” e pelas “delícias do mar, mergulhadores, pescadores, nadadores e pessoas que respiram em geral” que por ali andam.