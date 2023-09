Gulbenkian procura nove jovens para repensarem o Centro de Arte Moderna — e paga mil euros

Estão abertas as candidaturas para o primeiro Conselho Cultivo Jovem da Gulbenkian. O objectivo é repensar o Centro de Arte Moderna. No fim do projecto os participantes recebem 1000 euros.

Gostavas de ajudar a repensar o Centro de Arte Moderna (CAM) da Gulbenkian? Há uma open call a decorrer até 19 de Setembro com o objectivo de encontrar nove jovens com vontade de fazer com que as instituições culturais respondam aos desafios da geração Z. Quem fizer parte do projecto receberá 1000 euros no fim.

As pessoas escolhidas através deste open call vão formar um Conselho Consultivo Jovem "constituído por um grupo diverso"​ que irá "conhecer e acompanhar o trabalho de profissionais nas áreas da programação, curadoria, colecção, divulgação e direcção" mas também "reflectir sobre as necessidades das novas gerações e participar na acção e no desenho da programação do CAM", explica a Gulbenkian no site da iniciativa.

Quem se pode candidatar? O principal critério é a idade e a localização geográfica: a Gulbenkian está à procura de jovens dos 20 aos 28 anos a viver na área metropolitana de Lisboa. Mas também procuram candidatos com outras características, como a experiência em espaços culturais, em movimentos sociais ou colectivos de jovens, disponibilidade para desenvolver trabalho autónomo, ter "dois a três encontros mensais" durante os dez meses que vai durar o Conselho, de Outubro de 2023 a Junho de 2024, e o nível intermédio de língua portuguesa, entre outros critérios.

As candidaturas fazem-se online até dia 19 de Setembro — basta preencher um formulário e enviar uma carta de motivação (escrita ou em vídeo). Depois, a segunda fase do processo de selecção passa por entrevistas presenciais. Os nove participantes escolhidos vão receber 1000 euros "contra recibo, pago numa prestação única no final da experiência", lê-se no site.

O Centro de Arte Moderna Gulbenkian vai reabrir durante a Primavera de 2024 "com uma nova visão: libertar o poder transformador da arte para gerar mudanças pessoais e sociais". Esta open call está ligada a "uma das prioridades" do novo conceito: "Ampliar e aprofundar a relação do CAM com os públicos, em particular os mais jovens".