Lisboa e Porto mantém-se como melhores municípios para viver, visitar e negócios

Lisboa e Porto continuam a ser os melhores municípios para viver, negócios e visitar (turismo), com base na oitava edição do ranking Portugal City Brand elaborado pela consultora Bloom Consulting, divulgada esta quarta-feira.

Através de um algoritmo, os concelhos portugueses são hierarquizados em três dimensões distintas: viver, visitar e negócios. Através da análise de dados, torna-se assim possível avaliar o desempenho dos vários municípios portugueses, com base na “captação de investidores, turistas e novos residentes”.

No top 10 nacional, o destaque vai (novamente) para Lisboa e Porto. A capital continua a ser o epicentro de tudo, destacando-se em todas as dimensões e “afirmando-se como a marca municipal mais forte de Portugal”, em grande parte das variáveis do estudo, “com uma projecção internacional para turistas, investidores, estudantes e profissionais”. Segue-se o Porto, Cascais, Braga, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Sintra.

Destaque para o Funchal, que regressa ao 8º lugar na tabela nacional (posição ocupada na edição de 2016) subindo quatro posições no ranking. Por sua vez, Setúbal que não fez parte do top 10 na última edição, regressa agora às dez primeiras posições (9º lugar). Em contra corrente, Aveiro (10º) foi o único município a perder terreno para os restantes.

No ranking dos melhores municípios para negócios, Lisboa, Porto e Cascais mantêm a liderança. Braga surge como o 4º município mais bem posicionado, tendo subido dois lugares na tabela. Coimbra fecha o top 5 do ranking - negócios.

Relativamente aos melhores municípios para visitar, Lisboa e Porto (que lideram em todas as vertentes) surgem, respectivamente, nas duas primeiras posições, seguidos por Albufeira, que se fixa no pódio pela primeira vez, desde a edição de 2015. Portimão (4º) e Sintra (5º) obtêm este ano os seus melhores resultados de sempre, sendo que, Cascais cai do top 5 neste ranking pela primeira vez desde o início da publicação do estudo em 2014.

No que diz respeito à categoria “viver”, Lisboa e Porto são acompanhadas por Braga, que volta a trocar de posição com Coimbra (cai para o 4º lugar do ranking). Cascais sobe uma posição, fechando o top 5 desta categoria.

Através da Marca Estrela, uma espécie de medalha de honra, o estudo destaca ainda os municípios que sobressaem nas diversas dimensões ou a nível regional. Desta forma, a nível Nacional, a Marca Estrela deste ano é conquistada por Setúbal. Na dimensão “Negócios” o destaque vai para Braga, sendo que na categoria “Visitar” a Marca Estrela é atribuída a Albufeira. Por fim, na rubrica “Viver”, Vila Nova de Gaia é o destaque deste ano.

Por fim, a nível Regional, a Marca Estrela vai para as seguintes regiões: São Roque do Pico (Açores), Castro Marim (Algarve), Seixal (Lisboa), Matosinhos (Norte), Santarém (Alentejo), Covilhã (Centro) e Machico (Madeira).

Este ranking é publicado desde 2014 pela consultora e não apresenta “qualquer variável qualitativa ou de opinião”, focando-se exclusivamente em “dados fidedignos”, de modo a classificar o “desempenho das marcas dos 308 municípios portugueses de forma tangível e realista”, lê-se no estudo.