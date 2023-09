Manual de como não governar

O Governo, porventura cuidando estar ainda na silly season, trouxe-nos propostas na semana passada com pompa e circunstância: meia dúzia (mal medida) de viagens de comboio e estadias em pousadas da juventude gratuitas como prémio para os jovens que terminaram o secundário. E uns subterfúgios para pretender que eliminava as propinas no ensino superior – que não só não eliminam propinas, como não ajudam sequer mais jovens a frequentarem a universidade, porque as barreiras ainda existentes vão muito além das propinas. Susana Peralta já aqui bem evidenciou isso mesmo. E no fim de semana o Governo fez double down na superficialidade: ofereceu-nos uma playlist de músicas made by ministro da Cultura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt