Os galos gigantes de Rubens têm mais de um metro (e o negócio também está a crescer)

Quando o agricultor Rubens Braz começou a criar galinhas brasileiras, ele não tinha ideia do tamanho da operação - ou das aves - que viria a ter. Cerca de vinte anos depois, tornou-se num empresário que cria galos gigantes para a agricultura de pequena escala e para fins "recreativos" no centro do Brasil. Agora, está a ganhar a vida com o aumento das vendas em todo o país.

As suas aves, chamadas de "Galos Índios Gigantes", podem atingir mais de 120 centímetros de altura. As peculiares aves, que aguardam o reconhecimento formal como uma nova raça, podem chegar a custar 20 mil reais cada (o que equivale a mais de 3700 euros), segundo Braz, e estão a atrair milhares de criadores interessados no país.

"No início era um passatempo", contou Rubens numa entrevista num dos seus viveiros no estado de Goiás. "Depois outros criadores interessaram-se e hoje temos uma operação comercial." A empresa, chama-se Avicultura Gigante, e ainda é um nicho no Brasil, o maior exportador de aves do mundo.

Foto Pernas do galo Urubu Índio Gigante chamado Galalau Reuters/UESLEI MARCELINO

Como a crise global da gripe aviária prejudicou os negócios este ano, limitando o transporte de animais vivos no Brasil, Braz explica que se concentrou no fornecimento de ovos fertilizados para os agricultores próximos. As suas propriedades abrigam cerca de 300 aves.

Embora isso não seja suficiente para atender à procura da indústria da carne, o agrónomo nota que há muito interesse de coleccionadores e fazendeiros que procuram reforçar as suas capoeiras de galinhas caipiras, ou animais sem gaiolas criados em pequenas propriedades principalmente para fins de subsistência ou, simplesmente, por razões ornamentais.