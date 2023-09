Candidata às europeias? Catarina Martins foge da pergunta e fala de “novos projectos”

A ex-coordenadora do BE, que esta quinta-feira abandona o Parlamento, não abre o jogo sobre uma possivel candidatura às eleições europeias de Junho de 2024.

A ex-coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, deixa esta quinta-feira o seu lugar de deputada na Assembleia da República e, na hora de abandonar os corredores do Parlamento por onde andou nos últimos 14 anos, não desfaz o tabu sobre a possibilidade de poder vir a encabeçar a lista do BE às eleições europeias de Junho do próximo ano.

Esta segunda-feira à noite, no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias, Catarina Martins foi questionada pelo jornalista Rodrigo Prata sobre o seu futuro em termos políticos e se ele poderia passar pelo Parlamento Europeu, mas a ex-líder bloquista ignorou a pergunta, não abrindo o jogo sobre o que vai fazer, deixando assim em aberto essa possibilidade.

Eleições à parte, a ex-líder do Bloco deixou a certeza de que vai a continuar a fazer política fora do Parlamento, e que tem “alguns projectos em curso” e que está muito empenhada neles. “A política não se faz só nas instituições, a política é uma entrega colectiva e uma construção colectiva de caminhos. Eu sempre fiz política muito antes de estar no Parlamento”, declarou, deixando claro que a sua carreira política não acabou.

Perante a insistência do jornalista, Catarina Martins argumentou estar empenhada em retomar projectos que ficaram parados no tempo e outros que são desafios novos. “Há uma série de projectos que tinha deixado em pausa e que vou retomar agora, e há novos projectos que me estão a entusiasmar muito”, reiterou, frisando de seguida que as suas opiniões políticas vão continuar no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias, às segundas-feiras.

Antes de falar sobre os projectos que abraçou, entretanto, em relação aos quais disse estar bastante empenhada, a ex-líder do Bloco de Esquerda fez um balanço dos 14 anos “muito intensos” como deputada e assumiu com orgulho o trabalho que fez, embora tenha reconhecido que nem tudo correu sempre bem.

“Tenho muito orgulho em ter feito parte de um caminho que eu acho que tornou a legislação portuguesa mais tolerante, com mais igualdade de todas as pessoas contra todos os conservadorismos, que parecia o único caminho que existia”, partilhou a ex-coordenadora do Bloco, insistindo: “Houve imensas coisas de que muito me orgulho. Também sei que está muito por fazer e que este é um país muito desigual e muito injusto.”

Momentos antes do programa de debate na SIC Notícias, o Observador noticiava que "Catarina Martins ganha força no Bloco para candidatura europeia. Partido espera por decisão da antiga líder".

A ex-coordenadora do partido, que entregou formalmente o pedido de renúncia do cargo de deputada da Assembleia da República nesta segunda-feira, vai ser substituída por Isabel Pires.

Catarina Martins foi eleita deputada pela primeira vez nas legislativas de 2009, então como independente nas listas do BE, tendo sido reeleita nas eleições legislativas seguintes já como militante.