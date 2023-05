Catarina Martins deixa AR no final da sessão legislativa e é substituída por Isabel Pires

Coordenadora do BE vai deixar o cargo na convenção do partido no próximo fim-de-semana.

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, anunciou esta terça-feira que vai deixar de ser deputada no final da actual sessão legislativa, numa entrevista à agência Lusa em vésperas da convenção do Bloco de Esquerda na qual vai sair da liderança do partido. A ainda líder do Bloco será substituída por Isabel Pires, actualmente deputada em substituição de José Soeiro.

Em entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra na sexta-feira, Catarina Martins considerou que "não tem muito sentido" continuar no Parlamento "não sendo já coordenadora".

"Percebo também que temos uma série de dossiês em mãos, que o equilíbrio não é fácil e o que decidimos foi que eu ficarei até ao final desta sessão legislativa, o que quer dizer que, enquanto o Pedro Filipe Soares estará na comissão de inquérito à TAP, eu estarei na comissão eventual de revisão constitucional, mas no fim desta sessão legislativa vou sair", anunciou.

Depois de quase 14 anos como deputada, Catarina Martins disse que, apesar de abandonar a bancada parlamentar do BE, vai permanecer na direcção do partido.

Considerando que o BE ficará "com o grupo parlamentar muito forte", a ainda líder bloquista deixou uma garantia: "Eu estarei no Bloco de Esquerda, como sempre, integrarei a próxima direcção com toda a convicção, se os meus camaradas me elegerem na próxima convenção, ainda que noutro papel e com outro ritmo."

"Neste momento vejo-me a diminuir o ritmo e a descansar um pouco, sem prejuízo de todo o apoio, estarei a apoiar a campanha na Madeira, com muito gosto, comprometi-me com isso e assim farei, mas também julgo que toda a gente compreende que, nesta altura, eu não pretenda estar a pensar em novas candidaturas ou seja o que for, pretenda simplesmente descansar alguma coisa", respondeu, quando questionada sobre a possibilidade de protagonizar, no futuro, uma nova candidatura pelo BE noutras eleições.

Depois "de mais de uma década de um ritmo muito intenso e de uma exposição que também foi intensa", a bloquista considerou precisar de "ter um outro ritmo, de entrar numa época diferente de intervenção".

Catarina Martins foi eleita deputada pela primeira vez nas legislativas de 2009, então como independente nas listas do BE, tendo sido reeleita nas eleições legislativas seguintes já como militante.

No lugar de Catarina Martins, ficará Isabel Pires que, neste momento e até ao final da sessão legislativa, está a substituir José Soeiro. O PÚBLICO sabe que Soeiro só retomará o seu mandato parlamentar na próxima sessão legislativa, em Setembro, altura a partir da qual os dois deputados do Bloco eleitos pelo círculo do Porto serão José Soeiro e Isabel Pires.