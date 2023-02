Catarina Martins: 11 anos à frente do Bloco de Esquerda, 11 frases

Catarina Martins anunciou que não se vai candidatar a coordenadora do BE na próxima convenção nacional do partido.

Catarina Martins vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda, após 11 anos à frente do partido: “um tempo extraordinário", como a própria admitiu.

Assumiu a coordenação do partido em Novembro de 2012, numa liderança bicéfala com João Semedo. Disse esta terça-feira que não será candidata na próxima Convenção Nacional do Bloco, marcada para os dias 27 e 28 de Maio.

Dos tempos de geringonça ao momento da saída, o PÚBLICO seleccionou 11 frases para 11 anos de coordenação do Bloco de Esquerda.

“Todos os dias me arrependo [da geringonça]”. PÚBLICO, 21 de Agosto de 2016

“O BE sabia que fazer o acordo em 2015 daria uma oportunidade ao PS, mas fizemo-lo porque era preciso responder ao país, era preciso travar a direita e a destruição que traria consigo. Sabíamos que isso comportaria riscos para o BE.” PÚBLICO, 18 de Fevereiro de 2022, reflectindo sobre o período da geringonça.

Foto Em 2015, o Bloco, tal como o PCP e o PEV, assina com o PS um acordo de governação que permite a António Costa assumir a liderança do Governo

"Cada deputado racista eleito no Parlamento português, é um deputado racista a mais e cá estaremos para os combater todos os dias". 31 de Janeiro de 2022, no rescaldo das últimas eleições legislativas, lamentando o resultado obtido pelo Chega.

"Sou de esquerda, marxista, e acredito no colectivo na relação de forças". Expresso, 30 de Outubro de 2021

“(...) A direita não conta nada para a política nacional neste momento. A direita está embrenhada nas disputas sobre lideranças, está a pensar qual é a barbárie q.b. com que pode fazer uma maioria de Governo”. Expresso, 30 de Outubro de 2021, depois de ser questionada se, face à responsabilidade do chumbo do Orçamento ser da esquerda, o eleitorado se manteria fiel.

“Eu já disse em tempos – e o PS não gostou muito – que o PS é muito permeável ao poder económico, mas, na verdade, é.” PÚBLICO e Rádio Renascença, 4 de Março de 2021

“Tem de haver sempre um homem por trás de uma mulher que se destaca. Não lhes passa pela cabeça que uma mulher pode preparar-se, aprender, crescer, andar pelo próprio pé.” Notícias Magazine, 13 de Dezembro de 2015, falando sobre preconceito sexista.

“Até me agradam definições como esquerda radical, que fazem essa diferença. Esquerda radical tem a ver com a raiz da esquerda, a raiz das lutas e, portanto, tem todo o sentido. Extrema-esquerda está associado a totalitarismos, a perseguição, a ódio – não encontram absolutamente nada disso no BE com certeza.” Observador, 15 Janeiro de 2019

“Nós somos um partido socialista, feminista e ecologista. E isso é bastante anti-sistema.” Observador, 15 Janeiro de 2019

Foto Com João Semedo, com quem partilhou a liderança do BE

“O Bloco de Esquerda apresenta um programa – às vezes, as pessoas ficam um pouco chocadas, mas eu acho importante dizê-lo –, que é, na sua essência, um programa social-democrata.” Observador, 2 de Setembro de 2019

“Este é o momento para outro coordenador”. 14 de Fevereiro de 2023, no momento em que anuncia a sua saída da coordenação do Bloco de Esquerda.