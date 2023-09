Chris Evans e Alba Baptista disseram o “sim” numa cerimónia íntima

Capitão América e actriz portuguesa casaram-se em casa do actor, com apenas alguns amigos próximos como testemunhas.

Chris Evans abandonou o clube dos solteiros aos 42 anos. A responsável é a actriz portuguesa Alba Baptista, de 26, que se notabilizou pela sua participação na série Warrior Nun.

O “sim” foi trocado, avança o Page Six, no sábado, numa cerimónia íntima que teve lugar em Massachusetts, na casa do actor na zona de Boston. E não houve espaço a ninguém para partilhar o momento: todos os convidados assinaram termos de confidencialidade e tiveram de entregar os seus telemóveis à chegada.

Foto Alba Baptista é a protagonista da série internacional da Netflix Warrior Nun GONÇALO CLARO

Entre esses convidados, estiveram alguns dos Vingadores, como o Homem de Ferro Robert Downey Jr., o Thor Chris Hemsworth e o Gavião Arqueiro Jeremy Renner, além das famílias dos noivos.

Os rumores de que existiria uma relação entre os dois começaram em 2021 e, no ano seguinte, os dois continuaram a dar indícios através das suas redes sociais. Porém, o par apenas assumiu o namoro no início do ano passado.

Alba Baptista nasceu em Lisboa. A mãe, tradutora, cresceu na Alemanha e o pai é um engenheiro mecânico brasileiro. Em 2014, estreou-se como actriz, na curta Miami, de Simão Cayatte, tendo no mesmo ano participado na novela Jardins Proibidos.