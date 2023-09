Juros altos justificam maior pessimismo de Bruxelas para a economia

Comissão Europeia reviu em baixa as suas previsões de crescimento na zona euro e antecipa uma contracção do PIB alemão. E avisa que a política monetária apertada vai impedir retoma rápida em 2024.

A poucos dias de os responsáveis do Banco Central Europeu (BCE) se reunirem em Frankfurt para decidirem, mais uma vez, se vão ou não subir novamente as taxas de juro da zona euro, em Bruxelas, a Comissão Europeia viu-se esta segunda-feira forçada a rever em baixa as suas previsões para a economia. E o efeito negativo que a política monetária já está a ter no crescimento é a principal causa para isso.