Na banda desenhada de Joana Mosi criam-se ligações

Com O Mangusto, novela gráfica sobre as dificuldades em comunicar com os outros, Joana Mosi afirma a qualidade da sua BD.

Passaram três anos desde que falámos com Joana Mosi (n. 1994). Entretanto, aconteceu muita coisa no percurso desta autora de banda desenhada (BD), ilustradora e desenhadora. Participações em residências e festivais, pequenas histórias e livros de BD, como a recentíssima novela gráfica O Mangusto (ed. A Seita). Não é a primeira do género no conjunto da sua obra, mas poder-se-á afirmar que foi aquela a que dedicou mais tempo. O resultado é perceptível ao leitor atento: há um fôlego neste trabalho que afirma a maturidade artística de Joana Mosi, que põe em relevo a qualidade gráfica e literária da sua banda desenhada.