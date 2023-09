Estes são os “sapatos mais rápidos do mundo” — e funcionam com IA

É como andar de patins (sem quedas) ou caminhar à mesma velocidade de um tapete rolante. Os moonwalkers são dispositivos que se podem fixar no calçado e foram criados com recurso à inteligência artificial (IA) para serem “os sapatos mais rápidos do mundo”. E adaptam-se a qualquer pé.

Xunjie Zhang, fundador da startup norte-americana Shift Robotics, explica que a ideia surgiu há cerca de cinco anos depois de quase ter sofrido um acidente de mota enquanto se deslocava para o trabalho. Nessa altura, questionou-se porque é que não andava mais a pé para percorrer distâncias curtas (como de casa para o trabalho) e chegou à conclusão que não havia outro motivo a não ser o tempo que demoraria a chegar ao destino.

Os moonwalkers parecem patins, mas ao não serem de roda-livre, não há risco de a pessoa cair. Além disto, não é preciso treinar o equilíbrio. O aparelho é controlado pelos movimentos de quem o usa e pode atingir uma velocidade máxima de 11 quilómetros por hora, ou seja, são três vezes mais rápidos do que o passo normal de uma pessoa.

"Tal como as passadeiras rolantes que vemos nos aeroportos, a cada passo que damos, a correia transportadora move-se por baixo dos nossos pés. Quanto mais depressa andarmos, mais depressa os sapatos andam connosco", explica o fundador, citado pela Euronews. Em caso de avaria, basta descolar a fivela de fibra magnética.

O dispositivo, que ficou viral no TikTok no início deste ano, já foi testado por pessoas com idades entre os 15 e os 60 anos, adianta o fundador da Shift Robotics, acrescentando que a maioria se adaptou ao calçado 10 a 15 minutos depois de o experimentar. Em Outubro 2022, a empresa criou uma campanha de crowdfunding no Kickstarter para conseguir financiamento e, até Novembro do mesmo ano, angariou 30 mil euros.

No vídeo publicado na mesma página, Zhang explica que, no caso deste dispositivo, tudo se resume a “caminhar depressa ou devagar”. Para andar é necessário levantar o pé direito e movê-lo para o lado. Se a pessoa quiser abrandar tem apenas de diminuir a velocidade dos passos e, para parar, levantar o calcanhar direito e pousá-lo novamente no chão.

Por enquanto, os moonwalkers só estão disponíveis nos Estados Unidos e custam 1287 euros. Funcionam com uma bateria, que carrega completamente em 1h30.

“Acreditamos num futuro em que tudo pode ser feito a caminhar e o nosso primeiro passo é ajudar as pessoas a andar sem grande esforço a uma velocidade de corrida”, conclui Zhang.