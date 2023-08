Esta janela de tradução ajuda turistas perdidos nos comboios do Japão

À medida que o Japão desfruta da recuperação pós-pandémica do turismo, a Seibu Railway está a testar uma janela de tradução automática para ajudar estrangeiros a navegar por uma das estações de comboios e autocarros mais complexas de Tóquio.

O dispositivo, desenvolvido pela gráfica Toppan, chama-se VoiceBiz e permite que os viajantes peçam informações enquanto no ecrã semitransparente aparecem as palavras em japonês e em mais 11 línguas.

Mais de dois milhões de visitantes chegaram ao Japão no último mês, o maior número desde o início da pandemia, e o número de viajantes dos EUA e da Europa já ultrapassou níveis pré-pandémicos devido ao valor baixo do yen, que torna o custo da viagem o mais baixo em décadas.

Kevin Khani estava entre os viajantes estrangeiros que recentemente ficaram perdidos na estação de Seibu-Shinjuku e considera a janela VoiceBiz útil. "As traduções eram certeiras", disse o alemão de 30 anos, que trabalha no Alibaba. "Pode soar um pouco estranho, mas senti-me imediatamente seguro porque sabia que havia um humano no outro lado, então sabia que iam entender."

A Seibu Railway, do conglomerado Seibu Holdings, instalou uma janela de tradução este mês na estação de Seibu-Shinjiku, o terminal de uma das linhas centrais de Tóquio, para um projecto-piloto de três meses, antes de considerar uma implementação em maior escala.

Cerca de 135 mil passageiros passam pela estação diariamente, incluindo muitos estrangeiros que viajam entre lugares famosos, como o novo parque temático do Harry Potter em Tóquio. "O nosso objectivo é melhorar a fluidez da comunicação ao deixar que as pessoas vejam a cara uma das outras", disse Ayana Yajima, da Seibu Railway.

O dispositivo foi também testado no aeroporto internacional de Kansai no início do ano, e a Toppan tem o objectivo de o vender para negócios e visitas oficiais, para lidar com turistas estrangeiros e com o número crescente de imigrantes.

Com as suas inúmeras linhas ferroviárias e uma estação de autocarros gigantesca, o distrito de Shinjuku é uma verdadeira prova de fogo para a nova tecnologia. À frente da estação de Seibu fica a estação central Japan Railway (JR) de Shinjuku, que é uma das mais movimentadas do mundo, com 3,5 milhões de pessoas por dia. Inúmeros túneis conectam a estação JR a múltiplas linhas de comboio e metro de outras empresas.

Exaustos depois de um voo que chegou à 1h, os turistas franceses Isabelle e Marc Rigaud usaram a janela de tradução para tentar encontrar o caminho entre a estação Seibu e a estação JR. Ainda assim, para chegar precisaram da ajuda de uma pessoa que estava a passar. "É muito coisa do Japão", resumiu Isabelle, de 47 anos.