Reedição de Venham Mais Cinco de José Afonso nomeada para prémio da crítica alemã

A reedição do álbum Venham Mais Cinco, de José Afonso, pela editora Mais 5, está entre os nomeados para os prémios dos críticos de discos da Alemanha, anunciou esta quinta-feira a editora portuguesa, que acrescenta em comunicado ser "uma honra para a Mais 5, editora independente portuguesa, receber notícia desta nomeação para o clássico de José Afonso que deu nome à nossa editora".

A lista completa consiste em 96 produções gravadas que tenham sido lançadas no mercado alemão nos últimos 12 meses, de qualquer género, incluindo audiolivros, a partir de propostas do júri, que depois vai decidir quais os 10 vencedores, a anunciar no dia 27 deste mês.

De acordo com o site dos prémios, os jurados deste ano foram Laura Aha, Manuel Brug, Ralf Dombrowski, Jörn Florian Fuchs, Julia Kaiser, Sabrina Palm, Petra Rieß, Isabel Steppeler, Markus Thiel, Albrecht Thiemann e Matthias Wegner.

O disco de José Afonso, prestes a celebrar 50 anos, como recordou a editora portuguesa, surge ao lado de álbuns como o mais recente trabalho de Björk, Fossora, ou de Memento Mori, dos Depeche Mode, Ay, de Lucrecia Dalt, 12, de Ryuichi Sakamoto, e Sequana, de Souad Massi.

Gravado em Paris e editado pela Orfeu originalmente em 1973, Venham Mais Cinco contou com produção de José Niza e com direcção musical de José Mário Branco.

O álbum inclui temas como Era um redondo vocábulo, que o crítico e músico de jazz Manuel Jorge Veloso considerou uma das melhores composições de José Afonso, Rio largo de profundis, Nefretite não tinha papeira, Que amor não me engana, A paz, o poeta e as pombas, Se voaras mais ao perto e Gastão era perfeito, além da canção que dá nome ao álbum.

Venham Mais Cinco foi "o último dos discos de Zeca gravado e publicado nos interstícios da ditadura", como se pode ler num texto do jornalista e colaborador do PÚBLICO Gonçalo Frota publicado na página da Associação José Afonso.

Os 11 álbuns de José Afonso, editados originalmente entre 1968 e 1981, começaram a ser reeditados em Outubro de 2021, sob o selo Mais 5.

O primeiro a ser reeditado foi Cantares de Andarilho (1968), seguindo-se Contos Velhos Rumos Novos (1969) e Traz Outro Amigo Também (1970). Todos tiveram edições físicas em CD e vinil, além de ficarem disponíveis nas plataformas digitais.

O projecto de reedição das obras previa "também uma sequência de edições de singles nas plataformas digitais que antecedem a edição de cada álbum, de forma a divulgar as canções de José Afonso junto de novos públicos".

Em Maio de 2022, a obra do músico português começou a ser lançada na Alemanha.