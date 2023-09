Björk, uma extraterrestre muito cá da Terra

Foi Björk que levou André e. Teodósio a muitos músicos, filósofos, designers e cineastas. João Pedro da Costa, especialista no uso de vídeos em contexto musical, sabe do que fala o actor e encenador: chama a Björk a “colaboradora por excelência”. Influenciada pela islandesa, Débora Umbelino, que faz música enquanto Surma, quer “criar o seu próprio universo”. Nos anos 1990, Nuno Gonçalves também viu nela um “farol” para os seus The Gift. E a escritora Joana Bértholo vê em Björk alguém sintonizada com a crise climática, alguém que “foi evoluindo e falando com a sua contemporaneidade”.

