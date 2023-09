Mais Habitação volta ao Parlamento “sem alterações”, mas oposição insiste em mudanças

O veto de Marcelo atrasou o processo legislativo do Mais Habitação, que volta a ser votado no Parlamento a 21 de Setembro. Não terá alterações, mas a oposição traz várias propostas à discussão.

Apresentado pela primeira vez há quase sete meses, o Mais Habitação ainda terá de passar por várias etapas antes de poder entrar em vigor. O veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote legislativo que o Governo lançou para dar resposta à crise habitacional atrasou o processo de aprovação e, agora, o diploma está prestes voltar à Assembleia da República, onde será votado novamente e, de acordo com as garantias já dadas pelos socialistas, sem quaisquer alterações para acomodar os comentários feitos pelo Presidente da República. Mesmo assim, a oposição insiste no tema e, da direita à esquerda, quase todos os partidos voltam a levar a votação as suas propostas para a área da habitação.