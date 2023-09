Europa aflita: tempestades na Grécia e em Espanha, uma onda de calor e areia do Sara

Depois de Espanha, Grécia sofre com chuva. Satélites mostram depressão na Península Ibérica a levar poeiras do Sara para Norte. Entre as tempestades, há uma onda de calor em parte da Europa Ocidental.

Uma tempestade semelhante à que atingiu Espanha no domingo passado está a registar-se desde a noite de segunda-feira na Grécia e já provocou uma morte. Enquanto isso, os satélites do programa europeu de monitorização do clima, mostram a imagem de satélite de uma nuvem de poeira do Sara a dirigir-se para Norte. Ao mesmo tempo, há o alerta para uma onda de calor que atinge a região central europeia, com especial intensidade em França, Reino Unido, Bélgica e Luxemburgo. Uma dura terça-feira na Europa.

As imagens que circulam nas redes sociais sobre a tempestade na Grécia revelam as chuvas fortes que estão a atingir com especial intensidade a zona central, tal como previsto pelos modelos meteorológicos nas últimas horas. O rio Krafsidonas galgou as suas imagens e as águas inundaram as estradas. Um homem perdeu a vida depois de uma parede ter desabado sobre si durante as chuvas torrenciais em Vólos, na província de Magnésia e região de Tessália.

A tempestade na Grécia foi nomeada de Daniel e está a ser causada por uma depressão, que se formou nas camadas mais elevadas da atmosfera e que se isolou da restante circulação, movimentando-se lentamente. O contacto dessa região de baixas pressões atmosféricas com massas de ar mais quentes cria perturbações que se traduzem em chuvas fortes.

Chuvas fortes na Grécia surgem depois de mega-incêndio

Desde o fim da tarde de segunda-feira, o Observatório Nacional de Atenas registou mais de 7000 descargas eléctricas no sistema Zeus — uma rede de longo alcance para detecção de raios com receptores no Reino Unido, Dinamarca, Roménia, Chipre, Espanha e Egipto.

Todos os residentes com números de telemóvel registados na cidade de Tessalónica, assim como nas regiões de Tessália e Pieria, na ilha de Eubeia e nas Ilhas Espórades,​​ receberam mensagens da Protecção Civil grega a avisar que as condições meteorológicas seriam severas desde a noite de segunda-feira e ao longo das 24 horas seguintes.

As chuvas fortes que estão agora a atingir a Grécia surgem depois de o país ter sido afectado por incêndios de grandes dimensões ao longo do Verão. Um dos focos de incêndio, no parque nacional de Dadia, no nordeste da Grécia, só foi dominado segunda-feira, após 17 dias de combate às chamas. Consumiu 81 mil hectares — metade de toda a área ardida no país desde o início do Verão — e está a ser considerado um "mega-incêndio".

Depressão na Península Ibérica leva areias do Saara para a Escandinávia

Entretanto, a depressão que afectou Espanha no último domingo e que também está a ter consequências para a meteorologia em Portugal — a que os espanhóis chamaram DANA (Depressão Isoladas em Altos Níveis) — começou a mover-se norte, desagravando até quarta-feira o estado do tempo na Península Ibérica. Mas uma nova mobilização dessa depressão poderá trazer novamente chuva forte na região a partir de quinta-feira, possivelmente acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes.

Depois os satélites Sentinel-3 do programa Copérnico terem fotografado a passagem lenta da tempestade pela Península Ibérica, centrada na Comunidade de Madrid, novas imagens captadas do espaço mostram um novo fenómeno nesta região do planeta: uma nuvem de poeiras vindas do Sara está a viajar a partir do Norte de África pela Europa Ocidental, depois de atravessar o Mar Mediterrâneo.

A pluma de areias viajou até o Golfo da Biscaia, no Oceano Atlântico, e está a caminho do Norte da Europa, numa circulação que está a ser afectada pelos ventos da depressão que está a afectar a Península Ibérica. De acordo com um serviço de monitorização da atmosfera do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, a nuvem de poeiras deve atingir a Península Escandinava a 6 de Setembro.

Foto As imagens dos satélites do programa europeu Copérnico mostram as poeiras do Saara a viajar pela Europa Ocidental, a caminho da Escandinávia, obedecendo à circulação do vento causada pela depressão que tem afectado a Pensínsula Ibérica. European Union, Copernicus Sentinel-3 imagery

Vários relatos que têm sido colocados nas redes sociais sugerem que a nuvem de poeiras já se faz sentir em algumas cidades na Irlanda, como West Kerry, Carlow e Killarney. Ao fim da tarde de segunda-feira, um utilizador irlandês da rede social X, também conhecido como Twitter, publicou uma foto do carro coberto com um pó amarelado com a descrição: "O Sara caiu no meu carro em West Cork".

Uma onda de calor entre duas tempestades

Entre as duas tempestades que se registam esta semana na Europa — uma na Península Ibérica, agora com menor intensidade, e outra mais activa na Grécia — há ainda uma massa de ar quente que está a afectar a zona central do bloco e que está a elevar as temperaturas acima dos 35 graus Celsius em França, Reino Unido, Bélgica e Luxemburgo.

Esta terça-feira, 43 departamentos franceses foram colocados sob aviso meteorológico amarelo por causa das elevadas temperaturas que se vão esperar ao longo da semana no país. A última segunda-feira foi o dia de Setembro mais quente de que há registos desde 1949 em França. Na cidade de La Trimouille, os termómetros atingiram os 39,3 graus Celsius. Em Paris, a previsão aponta para temperaturas a rondar os 35 graus Celsius esta tarde.

Na segunda-feira, as temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius no aeroporto de Heathrow, em Londres. O serviço meteorológico francês Météo France avisou que as elevadas temperaturas vão manter-se durante os próximos dias— tudo por causa de um fenómeno chamado cúpula de calor, que acontece quando a atmosfera retém ar quente numa espécie de "bolsa". Neste caso, a cúpula de calor está alojada entre as duas depressões na Europa.