Grécia continua a combater pior incêndio de sempre na UE – área é maior do que o Gerês

Incêndios voltaram a assolar a Grécia: fogos no nordeste do país já destruíram uma área superior a 800 quilómetros quadrados, mais do que a cidade de Nova Iorque. Morreram 20 pessoas.

Depois do pesadelo de Julho, os incêndios florestais continuam a assolar a Grécia com ainda mais intensidade: um incêndio que começou a 19 de Agosto perto da cidade de Alexandroupolis, no Nordeste da Grécia, propagou-se rapidamente pela região de Evros e já destruiu uma área maior do que a cidade de Nova Iorque, de acordo com o programa europeu de monitorização do clima Copérnico, que classifica estes fogos florestais como os maiores desde 2000, quando foi criado o sistema de informação europeu de fogos florestais.

Alimentado por ventos fortes e tempo quente, o incêndio transformou a vegetação pelo caminho em terra queimada, destruindo casas pelo caminho. A propagação do fogo causou a morte a 20 pessoas na semana passada, 18 das quais migrantes, o que faz deste incêndio na Grécia o mais mortal da Europa este verão.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o programa Copérnico anunciou que o incêndio tinha devastado pelo menos 808,7 quilómetros quadrados – mais do que a cidade de Nova Iorque, que ocupa 778,2 quilómetros quadrados. À escala portuguesa, é uma área superior à do Parque Nacional Peneda-Gerês, que tem 695,9 quilómetros quadrados. Em 2017, ano marcado por mais de uma centena de mortes resultantes dos incêndios, arderam nos incêndios de Pedrógão Grande e Mação cerca de 450 quilómetros quadrados de área florestal.

Na terça-feira, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE) da União Europeia (UE) mobilizou 11 aviões e um helicóptero da reserva comunitária para ajudar a combater os fogos florestais na Grécia, os maiores desde 2000. A estes aparelhos acrescem equipas de combate de fogos florestais enviadas por vários países europeus – Alemanha, Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Espanha, França, República Checa, Roménia, Suécia –​ através do Mecanismo de Protecção Civil da UE, que foi activado pela Grécia a 20 de Agosto pela segunda vez este Verão.

Na semana passada, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, já tinha afirmado que estes incêndios na Grécia são os maiores de que há registo na UE, de acordo com informações do programa Copérnico, que já indicava ser o maior incêndio em solo europeu dos últimos anos.

Os incêndios florestais de Verão são comuns na Grécia, mas o Governo afirma que as condições meteorológicas extremas que os cientistas associam às alterações climáticas os agravaram este ano. O incêndio mais mortífero de que há registo na Grécia matou 104 pessoas nos arredores de Atenas em 2018.