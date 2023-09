Chuvas torrenciais atingem Espanha. Madrid pede a habitantes que “permaneçam em casa”

Madrid está em estado de alerta dada a previsão de fortes chuvas durante este domingo. O conselho municipal de Madrid pediu aos habitantes da capital para que “permaneçam em casa” e apenas saiam “em caso de extrema necessidade”.

A autoridade meteorológica de Espanha colocou grande parte do território de Espanha em alerta devido à chuva, prevendo mais de 120 litros por metro quadrado na capital. A agência meteorológica emitiu um alerta vermelho máximo, que significa possível perigo extremo, para a região de Madrid, a província de Toledo e a cidade de Cádiz.

“Devido à situação excepcional e anormal, em que serão ultrapassados recordes de precipitação, peço ao povo de Madrid que hoje fique em casa”, escreveu o governador de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, no X, antigo Twitter.

Nuvens escuras acumulavam-se no céu da capital durante o início da tarde de domingo, mas muita gente ainda passeava pelas ruas. "Acho que (o alerta vermelho) é uma boa ideia", disse Manuel Loro, morador em Madrid há 42 anos. "A melhor coisa a fazer é não usar o carro hoje. A chuva vai ser mais forte às 18h, então vou para casa mais cedo."

Os serviços de emergência de Madrid também enviaram mensagens de texto aos residentes para os alertar para os riscos de inundações e aconselhando-os a não utilizarem veículos.

Na Catalunha, há também o perigo de fenómenos costeiros, pois em Tarragona esperam-se ventos de 60 a 70 quilómetros/hora (força 8), com vento de nordeste e ondas de três a quatro metros. Em Alcanar, que faz parte de Tarragona, na costa leste da Espanha, os serviços de emergência também pediram que os moradores fiquem nas suas casas devido ao risco de inundações depois de a chuva chegar aos 215 litros por metro quadrado nas últimas 24 horas.

A agência activou, também, o aviso amarelo, devido a chuvas na Andaluzia, Aragão, Baleares, Múrcia, País Basco, La Rioja e na cidade de Ceuta. No total, são 12 as comunidades que estão hoje com algum tipo de alerta.

Segundo o El País, a circulação ferroviária entre a Catalunha e Valência foi interrompida. As chuvas torrenciais também provocaram o corte de uma estrada entre Tarragona e Castellón durante mais de duas horas.

O jogo entre Atlético de Madrid e Sevilha, da quarta jornada da Liga espanhola de futebol, marcado para as 18h30 locais (17h30 em Lisboa) também foi adiado devido à previsão de chuva intensa na capital espanhola.