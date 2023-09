Festival Burning Man: uma pessoa morreu e milhares estão presas na lama por causa do mau tempo

Precipitação forte impede circulação de veículos no local. Acesso ao recinto está interrompido até ao fim do festival.

As autoridades do Nevada iniciaram uma investigação à morte de uma pessoa no festival Burning Man, depois de milhares de pessoas ficarem presas na lama. Os responsáveis pedem ainda que os festivaleiros afectados pelo mau tempo encontrem abrigo, permaneçam no mesmo local e conservem comida e água.

Uma pessoa morreu durante um "episódio de chuva forte" no domingo, confirma o gabinete do xerife do condado de Pershing. Não foram avançados mais detalhes sobre a causa da morte ou identidade da pessoa.

"A família foi notificada e a morte está sob investigação", adianta o gabinete do xerife. "Como ainda está sob investigação, não há mais informação para já."

O acesso ao local do evento está interrompido "até ao fim do festival", anunciaram os organizadores num comunicado publicado nas redes sociais.

O gabinete de xerife do condado de Washoe adianta que a entrada para o Burning Man foi encerrada devido às inundações, alertando que vão ser impedidas quaisquer tentativas de entrada no recinto.

Mais de 60 mil pessoas viajam todos os anos até à área remota do noroeste de Nevada onde decorre o festival, de acordo com o site do festival. O preço do bilhete normal é de 575 dólares (aproximadamente 533 euros). Os órgãos de comunicação social locais avançam a presença de 73 mil festivaleiros em Black Rock City.

O festival tem o nome da cerimónia de incineração de uma estrutura de madeira baptizada "Man", tradição que acontece na penúltima noite. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram festivaleiros animados a circular em lama espessa até aos joelhos. A localização integra o deserto de Black Rock, leito de um lago antigo, comprido e plano.

"A chuva nas últimas 24 horas provocou uma situação que motivou a paralisação total do movimento de veículos [no local]", adianta em comunicado o Gabinete de Gestão Territorial, agência que gere o território onde o evento se realiza. "Espera-se mais chuva nos próximos dias e não há previsão de melhoria das condições para permitir a entrada dos veículos."

Paul Reder, que tem participado no festival nos últimos 22 anos, disse à Reuters este domingo que seriam precisas 48 horas para que o local secasse. "Felizmente estamos num acampamento grande com muitos recursos", diz Reder. "Enquanto comunidade, estamos a partilhar uns com os outros."

Preparado para esperar até à melhoria da meteorologia, Reder confirma que alguns festivaleiros estão a sair do festival a pé e a caminhar até à auto-estrada mais próxima. O festival, que teve origem numa pequena reunião em 1986 na praia de São Francisco e está agora a ser frequentada por influenciadores das redes sociais e outras figuras, estava agendado para decorrer entre 27 de Agosto e 4 de Setembro.