Homem morre depois de correr para as chamas no festival Burning Man

Um homem de 41 anos que participava no festival norte-americano Burning Man morreu este domingo depois de se ter atirado às chamas durante uma das cerimónias tradicionais do encontro. Aaron Joel Mitchell quebrou o perímetro de segurança e correu em direcção à estrutura que todos os anos é criada para incendiar no festival, quando esta se encontrava em chamas. Foi resgatado por uma equipa de bombeiros no local e transportado para um hospital na Califórnia, mas não resistiu a ferimentos e queimaduras.

Cidadão norte-americano, Aaron Joel Mitchell tinha uma casa no Oklahoma, mas estaria a morar na Suíça com a mulher.

As causas do incidente permanecem ainda por esclarecer. “Não sabemos se foi intencional da sua parte ou se foi apenas induzido pelas drogas. Ainda não temos a certeza", indicou o xerife do condado de Pershing, no Nevada, Jerry Allen.

As equipas de socorro tiveram de deixar que a estrutura caísse em prol da segurança na operação de salvamento", explicam as autoridades, num comunicado citado pela Associated Press.

Através de um comunicado publicado no site do festival, a organização do Burning Man anunciou estar a investigar o caso. O festival termina esta segunda-feira. A programação chegou a ser suspensa mas foi retomada às 20h de domingo.

No comunicado, a organização informa que está ao dispor dos participantes uma equipa de apoio psicológico.

O festival Burning Man acontece anualmente desde 1986 e baseia-se em dez princípios. Há 26 anos que a sua localização se estabeleceu em pleno deserto do Nevada, Black Rock City. Tem uma capacidade total para cerca de 70 mil pessoas. Não segue uma programação e as actividades acontecem através da própria dinamização dos participantes. As experiências no festival são descritas como intensas e a organização não disponibiliza sequer a venda de água.

“As pessoas tentam entrar no fogo como parte da porção espiritual do Burning Man. O significado do homem a queimar-se é apenas um tipo de renascimento, queimam o homem no chão, um novo capítulo começou. Faz parte dos seus princípios de auto-expressão radical", acrescentou o xerife.

