Richard J. Roberts: “Quem não sabe nada de ciência não devia interferir na política”

A poucos dias de celebrar 80 anos, há coisas na vida de Richard J. Roberts que não mudam. Religiosamente, procura encontrar (dia sim, dia também) o máximo de palavras no jogo Spelling Bee, do The New York Times – o vício dos jogos e dos videojogos resiste há décadas. Este é o jogo a que se tem dedicado ultimamente, para lá da ciência, que também continua a ser um palco de regozijo a cada nova descoberta, como desvenda. Há 30 anos, quando o geneticista britânico recebeu o Prémio Nobel da Medicina, o movimento contra os organismos geneticamente modificados (OGM) ainda dava os primeiros passos. Richard J. Roberts não sabia ainda que ocupariam parte da sua vida, como as duas últimas décadas, em que tem procurado rebater estes movimentos e defender a mais-valia dos OGM para o futuro da humanidade.

