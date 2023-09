EUA. Polícia do Ohio divulga vídeo de disparo fatal contra mulher negra grávida

Jovem de 21 anos terá sido atingida depois de se recusar a sair do carro e bater com o veículo num dos polícias. Young e a filha viriam a morrer no hospital.

Um departamento de polícia do estado norte-americano do Ohio divulgou, esta sexta-feira, imagens de uma câmara corporal que mostram um polícia a disparar fatalmente contra uma mulher negra grávida no estacionamento de um supermercado.

O incidente aconteceu a 24 de Agosto no condado de Blendon Township, a 24 quilómetros a nordeste de Columbus, capital do estado, e a mulher terá sido atingida depois de se recusar a sair do carro e bater com o veículo num dos polícias que estava no local.

A família da mulher de 21 anos, que foi identificada como Ta'Kiya Young, pede que o polícia que disparou o tiro fatal seja responsabilizado.

“Uma suspeita de roubo dirigiu-se, no seu carro, contra um dos meus agentes e o polícia disparou um único tiro através do pára-brisas”, disse o chefe da polícia de Blendon, John Belford, em comunicado.

Mas Sean Walton, advogado da família de Young, afirma que a jovem é que é a vítima neste caso. “Exigimos responsabilização por duas vidas preciosas [perdidas] – Ta'Kiya e sua filha que ainda não tinha nascido”, disse Walton numa conferência de imprensa na quinta-feira. Também em comunicado, a família disse que o tiroteio é "claramente um acto criminoso” e era “evitável”.

A morte de Young entra agora para a lista de casos de agentes norte-americanos que são acusados ​de usar força excessiva contra pessoas negras e de outras minorias, suscitando apelos por reformas no sistema de justiça criminal dos EUA.

A polícia confrontou Young depois de uma funcionária do supermercado ter afirmado que a jovem, tal como outras pessoas, tinha roubado bebidas alcoólicas.

O vídeo divulgado na sexta-feira mostra um agente parado ao lado do veículo de Young e a ordenar repetidamente que a jovem saia. Um segundo agente coloca-se à frente do veículo, aponta a arma para o pára-brisas e exige que Young saia do carro. "Para quê? Não vou fazer isso”, diz a jovem duas vezes.

Young fez girar depois as rodas do carro para a direita, na direcção contrária do agente. O veículo começa depois a andar lentamente na direcção do polícia, empurrando-o para trás, altura em que ele coloca a mão esquerda no capô e levanta a arma com a mão direita.

O veículo atinge-o na perna na mesma altura em que dispara um tiro em direcção ao pára-brisas. O incidente durou 25 segundos. Young e a filha viriam a morrer no hospital. "Vai disparar contra mim?", diz Young momentos antes de ser atingida por um tiro e de o agente sair da frente do veículo.

Os agentes partem a janela depois de o carro embater numa parede perto da entrada da loja e dizem que tentaram prestar assistência médica à jovem.

O chefe da polícia de Blendon disse no Facebook que os agentes foram chamados à loja para ajudar um cliente que estava trancado do lado de fora de um veículo. Ambos os polícias, que o departamento não identificou publicamente, foram postos em licença administrativa. O Departamento de Investigação Criminal do Ohio está a conduzir a investigação.

"Isto é uma tragédia. A família da senhora Young está compreensivelmente muito perturbada e de luto", disse John Belford. “Embora nenhum de nós consiga compreender completamente a profundidade da sua dor, todos podemos lembrá-los nas nossas orações e dar-lhes tempo e espaço para lidar com esta dolorosa reviravolta de acontecimentos.”