Depois do PSD, Marcelo pode participar na escola de quadros do CDS, mas não na do PS

Depois de ter estado presencialmente na Universidade de Verão (UV) do PSD, o Presidente da República poderá participar na escola de quadros da Juventude Popular (JP), a organização de jovens ligada ao CDS. Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado para intervir na iniciativa em Outubro, confirmou o PÚBLICO junto do líder da JP Francisco Camacho. O convite já tinha sido feito pessoalmente, em Junho, durante uma audiência em Belém.

A iniciativa de formação para jovens, promovida pela JP, espera vir a contar com o chefe de Estado até porque Marcelo também participou em edições anteriores antes de ser eleito para as actuais funções em 2016. Mas o mesmo não vai acontecer com a Academia Socialista, segundo o Observador. O Presidente transmitiu à Juventude Socialista que também estaria disponível para participar na iniciativa partidária, que decorre na próxima semana em Évora, mas o PS não se mostrou interessado, de acordo com o jornal online, que dá ainda conta de um mal-estar entre os socialistas por causa da participação presencial na iniciativa do PSD.

Assumindo-se como um fórum de debate destinado a jovens, a Academia Socialista arranca na quarta-feira com uma intervenção do secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa e termina no domingo com um discurso do presidente do partido, Carlos César.

Com edições regulares desde 2014, a escola de quadros da JP costuma também ser um momento político para o líder do partido em funções bem como presidentes anteriores. Este ano já estão conformados Paulo Portas e Manuel Monteiro, que actualmente preside ao Instituto Adelino Amaro da Costa. Desta vez, a iniciativa de formação de jovens acontece mais tarde, em Outubro, em Aveiro, distrito onde o CDS mantém a liderança de três câmaras municipais.

Quando se confirmou que Marcelo estaria presencialmente na UV do PSD, a SIC noticiou que o Presidente teria mostrado disponibilidade para participar noutras iniciativas partidárias de jovens como a da Academia Socialista. Esta quarta-feira, quando o líder do PSD, Luís Montenegro, foi receber o Presidente da República e antigo líder do partido, à porta do hotel onde decorre a UV, em Castelo de Vide, desvalorizou a polémica, referindo que Marcelo também estaria disposto a estar presente noutras iniciativas partidárias da juventude.

O Presidente da República esquivou-se a falar de política nacional, tendo conseguido cumprir uma "promessa" que fez a si próprio e que era a de falar apenas sobre a guerra na Ucrânia. Só abriu uma excepção quando assumiu que gostaria de deixar como marca a de ser um Presidente de "proximidade".