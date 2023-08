Marcelo leva Ucrânia a jantar-conferência na Universidade de Verão do PSD

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai intervir no jantar-conferência da Universidade de Verão (UV) do PSD, nesta quarta-feira, em Castelo de Vide (Portalegre). Ao contrário de anos anteriores, em que participou à distância, desta vez está previsto que o chefe de Estado esteja presencialmente na iniciativa, segundo fonte oficial da organização. É a primeira vez que um chefe de Estado português em funções participa pessoalmente na UV do PSD.

O tema do jantar-conferência será a Ucrânia, onde o Presidente da República esteve na semana passada, tendo participado nas comemorações do 32.º aniversário da independência do país. Uma nota da Presidência da República, divulgada ao final da tarde desta segunda-feira, confirmou a participação presencial de Marcelo na iniciativa do seu antigo partido mas assegurou que “o único tema que tratará será a Ucrânia”.

No ano passado, o chefe de Estado e antigo líder do PSD respondeu, por videoconferência, a perguntas dos alunos da UV do PSD, que é uma organização conjunta do partido, JSD, Instituto Sá Carneiro e Partido Popular Europeu. Já em 2018, no primeiro ano do mandato de Rui Rio, Marcelo tinha participado na iniciativa ao responder por escrito a perguntas dos alunos.

Desta vez, o Presidente da República será o nome (actualmente em branco no programa) convidado do jantar-conferência em que responderá, ao vivo, a perguntas dos alunos. Desde que a UV do PSD arrancou em 2003, só um outro chefe de Estado em exercício, mas de Timor-Leste, participou na UV: Xanana Gusmão. Houve um outro chefe de Governo em funções a falar aos jovens sociais-democratas, o grego Kyriákos Mitsotákis.

Já outros três primeiros-ministros portugueses em funções, Durão Barroso, Santana Lopes e Passos Coelho, intervieram na iniciativa na qualidade de líderes do PSD.

Marcelo justificou as participações em dois anos anteriores com os convites dos líderes — Rui Rio e agora Luís Montenegro —, acrescentando também que era presença assídua na iniciativa antes de ser eleito Presidente da República, em 2016. Mas como chefe de Estado em funções será o primeiro a participar na iniciativa partidária, já que Cavaco Silva só foi à UV depois de sair do cargo.

Com 100 jovens participantes, a UV PSD arranca nesta segunda-feira e terá a participação do antigo primeiro-ministro do PSD Durão Barroso (sábado), bem como a do antigo líder do CDS Paulo Portas, esta terça-feira em jantar-conferência. Álvaro Beleza, socialista e presidente da Sedes — Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, Cecília Meireles, antiga deputada e dirigente do CDS, são outros dos nomes convidados da UV, que será encerrada no domingo pelo actual líder do PSD, Luís Montenegro.