Durão Barroso na Universidade de Verão do PSD 20 anos depois de a ter fundado. E Marcelo vai?

Presença do Presidente, ao vivo ou por vídeo, ainda em estudo. Cem jovens sociais-democratas terão conferências com Portas, Miguel Albuquerque, Álvaro Beleza, Cecília Meireles e Margarida Rebelo Pinto

Fundada em 2003 com o empurrão do então primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, que queria trazer para Portugal um evento "europeísta e moderno" como os que via organizarem alguns partidos de outros países europeus, a 19.ª edição da Universidade de Verão do PSD volta a receber este ano o antigo líder social-democrata precisamente para falar sobre "A Europa e o mundo: desafios e perspectivas".