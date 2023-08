Aplausos e imagens do Marcelo-comentador: o regresso do Presidente à sua antiga casa

Teresa Pereira e Madalena Conceição, duas reformadas, estavam em Castelo de Vide, numa excursão turística, quando se aperceberam da visita do Presidente da República à vila do distrito de Portalegre para participar na Universidade de Verão (UV) do PSD. Por coincidência, vivem em Cascais, onde Marcelo Rebelo de Sousa tem casa, e queriam ter a sua primeira selfie com o Presidente. Conseguiram a desejada fotografia assim que Marcelo saiu do carro à porta do hotel onde decorre a iniciativa do PSD e até mesmo antes de cumprimentar o líder do PSD, que o foi esperar. Com as presidenciais na agenda pela mão de Marques Mendes, Luís Montenegro sacudiu a pressão e remeteu o tema para “mais ou menos daqui a dois anos”, enquanto Marcelo repetiu aos jornalistas que só falaria sobre a Ucrânia, o tema que escolheu para o jantar-conferência.

