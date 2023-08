Marques Mendes admite candidatar-se à Presidência da República

Luís Marques Mendes, antigo presidente do Partido Social Democrata (PSD), não descarta a hipótese de se candidatar a Belém. "Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência da República, posso ser útil ao país, que é isso que conta, ter utilidade para o país, tomarei essa decisão", declarou no seu habitual espaço de comentário na SIC.

"Se eu vir que tem alguma utilidade uma candidatura minha, e que tenho o mínimo de condições para o concretizar, sou franco: tomarei essa decisão", disse. "Se não houver esses requisitos, não haverá decisão nenhuma. E também estará tudo bem", acrescentou. "Não é uma questão de feira de vaidades", afirmou, mas antes "uma decisão mesmo muito pesada".

Marques Mendes diz não haver de momento qualquer acordo com actual líder do PSD, Luís Montenegro, relativo às presidenciais de 2026, mas afirma que eventual decisão de se candidatar será "uma decisão livre e pessoal", independente de qualquer entendimento com o presidente social-democrata. Mas, ressalvou, "ainda falta muito tempo".

"Estamos a uma eternidade das eleições presidenciais", disse Marques Mendes, que garantiu que "neste momento não decisão, nem sequer inclinação".

As declarações deste domingo vincam a evolução do discurso do antigo líder social-democrata em relação a uma hipotética candidatura a Belém. Há precisamente um ano, em 2022, na Universidade de Verão do PSD em Castelo de Vide, Marques Mendes disse não estava no seu horizonte "qualquer candidatura, seja essa, seja a outro cargo qualquer", afastando na altura um regresso à política activa.

Já em Março de 2023, numa conversa para um podcast do Expresso, e pressionado sobre uma eventual candidatura, Marques Mendes achou prematuro falar das presidenciais de 2026 mas não deu por encerada a questão, remetendo-a na altura para "daqui a ano e meio".

Membro do Conselho de Estado, Luís Marques Mendes liderou o PSD entre 2005 e 2006, sucedendo a Pedro Santana Lopes. Foi deputado à Assembleia da República durante seis legislaturas, presidindo ao grupo parlamentar do PSD entre 1996 e 1999, e exerceu funções governativas nos executivos de Cavaco Silva e de Durão Barroso - neste último, foi ministro dos Assuntos Parlamentares.