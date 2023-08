Rentrée do PS leva Costa e César a Évora para mostrar “resultados”

É sobretudo no Sul do país que os partidos estão a realizar as suas rentrées políticas este ano. E o PS não é excepção. A Academia Socialista arranca em Évora a 6 de Setembro e a lista de oradores vai contar com as figuras máximas do partido, António Costa e Carlos César, o presidente da Assembleia da República, o socialista Augusto Santos Silva, e vários ministros.

Esta será a segunda edição da Academia Socialista, uma iniciativa de formação política destinada a 80 jovens entre os 18 e os 30 anos, que vai decorrer até 10 de Setembro e se debruçará sobre variados temas, desde a União Europeia, à inteligência artificial, passando pelos populismos ou a habitação.

Segundo uma nota divulgada este sábado pelo PS com o programa final do evento, e tal como o PÚBLICO já noticiara, o secretário-geral, António Costa, abrirá os trabalhos na noite de 6 de Setembro. Será acompanhado pelo líder da JS, Miguel Costa Matos, pela presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais, e pelo presidente da Federação Distrital de Évora, Luís Dias.

Já Carlos César, presidente do partido, fará o encerramento da iniciativa, no dia 10, contando essa ocasião com uma intervenção do eurodeputado Carlos Zorrinho.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, intervirá na abertura dos trabalhos do segundo dia (7), sobre "As responsabilidades da esquerda democrática na construção da União Europeia".

Ao secretário-geral adjunto do partido, João Torres, caberá intervir sobre o tema "Porque não há democracia sem Estado Social?", no dia 9. E ao líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, sobre "Política económica de esquerda no euro: o caso português", no dia 8 de manhã.

Na nota divulgada, o secretário-geral adjunto defende que a Academia Socialista "continuará a afirmar-se como um espaço de formação e discussão política em torno de grandes temas da actualidade, sublinhando as políticas públicas transformadoras" e os "resultados concretos que o PS tem implementado em Portugal". E destaca ainda que oferece uma "oportunidade a jovens de todo o país, militantes e não militantes, de ter contacto com personalidades políticas e da sociedade de grande civil".

Dos populismos à saúde mental

A par destas intervenções, o programa inclui uma série de debates com ministros, deputados e eurodeputados, um vice-presidente da Comissão Europeia e membros da sociedade civil.

No segundo dia do evento, o deputado Pedro Delgado Alves e a eurodeputada Isabel Santos debatem sobre como "superar o desinteresse e fazer frente aos populismos" com o jurista Miguel Prata Roque. E o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, falará sobre o tema da "democratização da Cultura".

Segue-se um painel sobre a "cooperação e desafios" dos Estados-membros da União Europeia de Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia para o Pacto Ecológico Europeu, moderado pela eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques.

O multilateralismo, a saúde mental e a legislação laboral para os jovens serão outros temas em debate, contando com a intervenção da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do antigo embaixador Francisco Seixas da Costa ou do eurodeputado Pedro Silva Pereira.

No dia 9, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e Carla Tavares, presidente da Câmara Municipal da Amadora, debaterão o papel do Estado na habitação, num painel moderado pelo eurodeputado Pedro Marques.

Nesse mesmo dia, haverá debates sobre a transição verde e a Lei do Restauro da Natureza, com a participação do ex-ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues e do eurodeputado do PSOE César Luena, bem como sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde, no qual intervirá o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a ex-ministra do sector Ana Jorge.

Segundo a nota do PS, durante a Academia Socialista haverá ainda três painéis dedicados aos 50 anos da história do PS: um focado na história do partido, com José Manuel dos Santos (presidente da Comissão Organizadora das Comemorações desta efeméride), o segundo dedicado ao papel das mulheres na história do PS com a vice-presidente do Parlamento Edite Estrela e a eurodeputada Margarida Marques e outro sobre a história de Mário Soares e de Maria Barroso, com a filha Isabel Soares.

A Academia Socialista é promovida pelo PS, pela JS e pelo grupo dos eurodeputados socialistas portugueses e destina-se a 80 jovens entre os 18 e os 30 anos "que se identificam com a acção política do socialismo democrático e que manifestam interesse pela participação política e pela reflexão sobre os desafios presentes e futuros do país, da Europa e do Mundo", refere a mesma nota.

A iniciativa realiza-se na semana seguinte à Universidade de Verão do PSD, também uma iniciativa de formação de jovens quadros que se realiza desde 2003, e que vai decorrer entre 28 de Agosto e 3 de Setembro em Castelo de Vide, Portalegre.