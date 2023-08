Uma rentrée política de Viseu ao Algarve e com as regionais da Madeira no horizonte

Quando ainda muitos portugueses estão em plenas férias ou a começá-las, os partidos dão o primeiro passo para o regresso da política. Depois de uma semana ocupada por mensagens iminentemente religiosas com a Jornada Mundial da Juventude, o próximo fim-de-semana prolongado marca o início dos discursos políticos com pelo menos três partidos em terreno algarvio: PSD, IL e PCP. Até à primeira quinzena de Setembro, todos terão eventos de rentrée política, seja com comícios-festa ou com academias mais viradas para os jovens.

