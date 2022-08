Manuel Monteiro e Assunção Cristas na Escola de Quadros do CDS

Iniciativa de formação política conta com participação de Adolfo Mesquita Nunes. Nuno Melo faz encerramento no domingo dia 4 de Setembro.

Manuel Monteiro e Assunção Cristas, dois antigos presidentes do CDS-PP, vão participar na Escola de Quadros do partido, que é vista como a rentrée dos centristas. O actual líder, Nuno Melo, encerra a iniciativa a 4 de Setembro, em Espinho.

Promovida pela Juventude Popular (JP), a edição deste ano da Escola de Quadros realiza-se durante quatro dias e contará com antigos dirigentes como Adolfo Mesquita Nunes e figuras de outros partidos. “Tivemos a preocupação de manter a tónica da formação política independentemente da situação que o partido atravessa”, disse ao PÚBLICO Francisco Camacho, líder da JP.

Os dois antigos líderes do CDS vão participar na iniciativa no dia 2 de Setembro, ao final da tarde, embora em painéis separados. “O dia depois de amanhã à direita” é tema para Manuel Monteiro, enquanto Assunção Cristas falará sobre sustentabilidade ambiental. Dias antes, na terça-feira da próxima semana, a ex-líder do CDS também participa num jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD.

No dia 2 de Setembro mas durante a manhã, o ex-dirigente e militante do CDS Adolfo Mesquita Nunes bem como o deputado socialista Sérgio Sousa Pinto respondem à pergunta “Portugal: condenados a ser remediados?”.

Para o dia seguinte, sábado, está marcado um painel sobre liberdade de expressão em que intervirá Carlos Guimarães Pinto, fundador e deputado da Iniciativa Liberal. Antes desta intervenção, está prevista uma sessão com a pergunta “A geração mais preparada de sempre?” que tem como convidadas a ex-deputada do PSD, Margarida Mano, e Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto.

Com a abertura marcada para dia 2 de Setembro, em que intervirá Maria Luísa Aldim, vice-presidente do partido, na qualidade de directora da Escola de Quadros, a iniciativa conta também com a participação do antigo dirigente António Lobo Xavier (que faz parte do actual gabinete de apoio estratégico criado por Nuno Melo) e da ex-deputada do CDS, Cecília Meireles.

Sob o lema “Tempo de Regressar”, a edição da Escola de Quadros de 2022 terá 80 alunos, alguns dos quais não filiados no partido nem na JP, e é apresentada como um sinal de força do CDS. “Não é só uma lição para os que se inscrevem, mas também para o partido que contará com ex-presidentes e ex-militantes que saíram mas que fazem parte do nosso espaço político e que contribuem para a formação das novas gerações”, afirmou Francisco Camacho.

O encerramento da iniciativa do CDS, que se realiza desde 2014, está previsto para o final da manhã de domingo com um discurso de Nuno Melo, quase à mesma hora em que também fala Luís Montenegro na Universidade de Verão do PSD.