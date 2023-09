“Trump venceu”, gritou membro dos Proud Boys condenado pela invasão do Capitólio

Dominic Pezzola, membro do grupo de extrema-direita Proud Boys, gritou "Trump venceu" à saída de um tribunal em Washington, depois de, esta sexta-feira, ter sido condenado a 10 anos de prisão pelo papel que desempenhou no ataque ao Capitólio, protagonizado apoiantes do antigo Presidente norte-americano Donald Trump, a 6 de Janeiro de 2021.

Pezzola não desempenhou um papel de liderança na invasão e, por esse motivo, foi o único entre os cinco membros dos Proud Boys presentes a julgamento a ser a absolvido do crime de sedição. Foi no entanto condenado por agressão a agentes da polícia e por obstrução de um processo oficial.

De acordo com o juiz Timothy Kelly, Pezzola assumiu uma função "relevante" na invasão ao capitólio. Cumprirá uma sentença que representa metade do que fora pedido pela acusação e o dobro do que a defesa admitia.

"Estou aqui perante vocês com o coração cheio de arrependimento", disse o arguido ao juiz, num depoimento emotivo que incluiu um pedido de desculpas aos agentes da autoridade.

Esta sexta-feira será ainda conhecida também a sentença de Ethan Nordean, outro membro dos Proud Boys que arrisca uma pena de 27 anos de cadeia. A sua defesa pede uma pena entre os 15 e os 21 meses, alegando que o seu cliente agiu de forma diferente dos outros arguidos e que está ser acusado com base na "caracterização" do grupo de extrema-direita, e não pelos factos ocorridos.

Na quinta-feira, o juiz Timothy Kelly sentenciou Joseph Biggs e Zachary Rehl, dois dos principais membros dos Proud Boys, a 17 e 15 anos de cadeia, respectivamente. A sentença de Biggs é a segunda mais longa aplicada até agora num processo relacionado com o ataque ao Capitólio, a seguir aos 18 anos da pena de Stewart Rhodes, da milícia paramilitar Oath Keepers.

O antigo líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, conhecerá a sentença na terça-feira, 5 de Setembro. A acusação pede ao tribunal que o arguido seja condenado a 33 anos de prisão.

Milhares de apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio no seguimento de um discurso do ex-Presidente em Washington, no qual colocou em causa os resultados das eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden. Cinco pessoas, incluindo um agente da polícia, morreram durante ou na sequência do ataque, e mais de 140 agentes ficaram feridos.

Trump continua até hoje a proferir alegações não fundamentadas sobre as eleições de 2020, que considera terem sido fraudulentas. E lidera as sondagens no campo republicano para a designação do candidato a concorrer contra Biden nas eleições de 2024.

O Capitólio sofreu danos avaliados em vários milhões de dólares, e mais de 1100 pessoas foram detidas. Destas, 630 declararam-se culpadas de actos de violência e pelo menos 110 foram já sentenciadas.