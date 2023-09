Invasão do Capitólio dos EUA: depois de 17 anos para Biggs, juiz anuncia hoje penas de mais dois Proud Boys

Joseph Biggs e outro líder do grupo de extrema-direita foram ontem sentenciados a longas penas de cadeia por conspiração sediciosa na invasão do Capitólio. Seguem-se Dominic Pezzola e Ethan Nordean.

Mais dois membros dos Proud Boys vão conhecer hoje a sua sentença, depois de terem sido condenados por acções relacionadas com o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, a 6 de Janeiro de 2021, numa tentativa falhada dos apoiantes do então Presidente Donald Trump de impedirem o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden.

O anúncio das penas de Dominic Pezzola e Ethan Nordean será feito esta sexta-feira de manhã nos Estados Unidos (tarde em Portugal), depois de na quinta-feira os antigos líderes do movimento Joseph Biggs e Zachary Rehl terem sido condenados a 17 anos e 15 anos de prisão, respectivamente.

A pena de 17 anos para Biggs é a segunda mais longa aplicada até agora num processo relacionado com o ataque ao Capitólio, a seguir aos 18 anos da pena de Stewart Rhodes, da milícia paramilitar Oath Keepers.

A acusação tinha pedido penas de 33 anos e 30 anos de prisão para Biggs e Rehl, tendo pedido 20 anos para Pezzola e 27 anos para Nordean.

Pezzola será o primeiro a conhecer a sentença. Não teve um papel de liderança no ataque e foi o único de um grupo de cinco acusados a ser absolvido da acusação de conspiração sediciosa. Foi condenado por outros crimes, incluindo obstrução de um procedimento federal e de atacar a polícia. Pezzola terá roubado o escudo antimotim do agente Mark Ode, usando-o para partir uma janela do Capitólio.

O segundo réu, Ethan Nordean, é considerado um dos líderes do grupo e foi condenado por conspiração sediciosa e outros crimes.

Nos ataques de 6 de Janeiro, milhares de apoiantes de Trump atacaram o edifício do Capitólio na sequência de um discurso em que o então Presidente fez a alegação, falsa, de que o resultado das eleições de Novembro se devia a uma fraude generalizada.

Na sequência da violência dos apoiantes de Trump, que forçaram a entrada no edifício, morreram cinco pessoas, incluindo um polícia. Mais de 140 polícias ficaram feridos e o edifício do Capitólio sofreu milhões de dólares de danos.

Foram detidas mais de 1100 pessoas por acusações relacionadas com este ataque. Dessas, mais de 630 admitiram a sua culpa em tribunal, e pelo menos 110 foram condenadas.

O antigo líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, vai conhecer a sua pena no dia 5 de Setembro. A acusação pede também 33 anos de prisão para ele.