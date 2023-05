Antigo líder dos Proud Boys considerado culpado de conspiração sediciosa nos EUA

Enrique Tarrio e outros três membros do grupo de extrema-direita condenados por terem planeado e participado na invasão do Capitólio dos EUA, a 6 de Janeiro de 2021.

O antigo líder dos Proud Boys e outros três membros do grupo norte-americano de extrema-direita foram considerados culpados, nesta quinta-feira, de terem conspirado para se insurgirem contra as instituições do Governo dos Estados Unidos durante a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, com o objectivo de impedirem Joe Biden de tomar posse como Presidente do país.