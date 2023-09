Ex-primeira-ministra finlandesa deixa a liderança do Partido Social-Democrata

Sanna Marin, a ex-primeira-ministra da Finlândia, deixou esta sexta-feira a liderança do Partido Social-Democrata, dois meses depois de ter saído da chefia do Governo, após três anos e meio de um trabalho que qualificou como “difícil”.

Aquela que foi a primeira-ministra mais jovem do mundo tem agora intenção de se concentrar na sua vida pessoal, como vinha anunciando desde que perdeu as eleições legislativas de Abril, em que os conservadores se impuseram por uma pequena margem.

Mesmo já tendo anunciado a sua intenção de deixar a presidência do partido depois de perder as eleições, esta sexta-feira decidiu cancelar a conferência de imprensa prevista para anunciar a sua despedida do cargo. “Não vou fazer comentários”, disse, de acordo com o diário Helsingin Sanomat.

Não obstante, a ex-primeira-ministra regressou depois para passar testemunho ao seu sucessor, Antti Lindtman, o líder da bancada parlamentar, que derrotou Krista Kiuru. “É difícil encontrar palavras para demonstrar o respeito e o agradecimento que mereces”, disse Lindtman sobre Marin.

Num encontro com membros do partido horas antes, Sanna Marin afirmou que “agora começa um novo capítulo” da sua vida. “Às vezes temos de deixar partir o velho para que o novo possa ocupar o seu lugar, mas não desaparecerá por completo, voltarei com vocês.”

Desde que anunciou a sua retirada da linha da frente da política, a líder social-democrata tem mantido um perfil baixo na oposição. Em Junho, não participou sequer na discussão sobre a moção de censura ao então ministro da Economia, Vilhelm Junnila, por uma série de comentários anti-semitas que acabaram por lhe custar o cargo.