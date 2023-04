Centro-direita lidera contagem de votos nas legislativas da Finlândia

Os resultados preliminares das eleições legislativas na Finlândia deste domingo apontam para uma vitória do partido Coligação Nacional, de centro-direita, com o Partido Social Democrata, da primeira-ministra Sanna Marin, a apenas uma décima de distância.

No fecho das urnas, quando eram 20h no país (18h em Portugal continental), a comissão eleitoral finlandesa divulgou os resultados correspondentes a 40% dos votos contabilizados, que colocam a Coligação Nacional com 20,8% e os sociais-democratas com 20,7%. O Partido dos Finlandeses, de extrema-direita, está em terceiro lugar com 18,6% dos votos, aquém do que previam as sondagens.

“É um começo muito forte”, congratulou-se Petteri Orpo, líder da Coligação Nacional, a quem as sondagens já atribuíam favoritismo. Será preciso ainda esperar várias horas para saber ao certo qual será o partido mais representado do Parlamento finlandês.

A confirmarem-se estes resultados, os três partidos que lideram a contagem de votos são praticamente os únicos que sobem em relação às eleições de 2019, com especial destaque para os dois da frente, de centro-direita e centro-esquerda, que neste momento obtêm cerca de três pontos percentuais a mais face à anterior ida às urnas.

Pelo contrário, os restantes partidos – incluindo os que integram a coligação de Governo com os sociais-democratas – têm quedas em alguns casos expressivas. É o que acontece com a Aliança dos Verdes, à qual são atribuídos agora 7,3% dos votos (menos 4,2% do que há quatro anos) e que deverá passar de quinta para sexta força política no Parlamento.

O Partido do Centro, liberal, que também faz parte da coligação (e já chefiou um executivo), deverá conseguir manter o quarto lugar, mas sofre igualmente uma descida em número de votos.