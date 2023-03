Turquia ratifica entrada da Finlândia na NATO

A Turquia foi o último membro da NATO a aprovar a entrada do país nórdico na Aliança. A Suécia, que apresentou candidatura ao mesmo tempo, continua sem ver a adesão ratificada pela Turquia e Hungria.

O parlamento turco aprovou esta quinta-feira uma lei que permite a adesão da Finlândia à NATO. A Turquia foi o último dos 30 membros da NATO a ratificar o estatuto de membro à Finlândia depois de a Hungria ter aprovado a entrada do país no início da semana.

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, afirmou no início de Março que a Finlândia tinha assegurado a aprovação turca ao demonstrar provas concretas de que manteria a promessa de combater grupos que Ancara considera terroristas.

A Finlândia e a Suécia apresentaram pedidos de adesão à NATO no ano passado depois de começar a invasão russa à Ucrânia. O processo de adesão foi adiado pela Turquia e pela Hungria, tendo em conta que para um novo país aderir à NATO, todos os países membros têm de ratificar a entrada.

"O estatuto de membro da NATO vai fortalecer a segurança da Finlândia e aumentar a estabilidade e a segurança na região do Mar Báltico e do Norte europeu", afirmou o governo finlandês em comunicado depois do voto da Turquia.

A Turquia continua a não aprovar o pedido de adesão da Suécia, que considera ainda não ter feito o suficiente para combater os grupos considerados terroristas por Ancara. O país tem afirmado repetidamente que a Suécia deve tomar acções adicionais contra os apoiantes dos militantes curdos. Os três países (Finlândia, Turquia e Suécia) assinaram um pacto sobre o assunto em 2022.

O estatuto de membro da Finlândia representará o primeiro aumento da Aliança desde a entrada da Macedónia do Norte, em 2020.

"A Finlândia está ao lado da Suécia agora e no futuro e apoia a sua candidatura", afirmou a primeira-ministra finlandesa Sanna Martin, pouco depois do voto turco.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que exortou a Turquia e a Hungria a ratificar ambas as candidaturas. O voto sobre a candidatura sueca ainda não foi agendado na Hungria. Os Estados Unidos e outros países da NATO esperam que ambos os países nórdicos se tornem membros da Aliança na cimeira da NATO que vai decorrer a 11 de Julho na capital da Lituânia, Vilnius.

A ratificação do parlamento turco à entrada da Finlândia na NATO vai ser aprovada pelo Presidente Tayyip Erdogan. Depois do processo de ratificação estar completo, a Turquia e a Hungria devem enviar os documentos de aprovação para o governo dos Estados Unidos, em Washington.

Só depois Stoltenberg vai convidar formalmente a Finlândia a aderir à NATO. No final, a Finlândia vai entregar o "instrumento de adesão", um documento assinado pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros. Quando o documento chegar ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, o país será formalmente um membro da NATO.