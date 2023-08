Sindicato dos Oficiais de Justiça quer que directora-geral saia do cargo

Grupo parlamentar do PSD questiona Catarina Sarmento e Castro sobre polémico ofício em que tribunais recebem ordens para acelerarem processos de concessão de amnistia.

O Sindicato dos Oficiais de Justiça pediu ao presidente do Conselho Superior da Magistratura que faça cessar a comissão de serviço da juíza que dirige uma das direcções-gerais do sector.

Em causa está o polémico ofício-circular em que a magistrada Isabel Namora, directora-geral da Administração da Justiça, dá instruções aos tribunais para acelerarem os processos de concessão das amnistias e perdões decretados por ocasião da vinda do Papa a Portugal.

A reacção de repúdio que suscitou o ofício entre os juízes, com o Conselho Superior da Magistratura a acusar a direcção-geral de ter interferido de forma “inusitada” no poder judicial, fez Isabel Namora vir a terreiro dizer que foi mal interpretada e que nunca teve intenção de condicionar a actividade dos seus colegas. “A nossa preocupação é que ninguém fique detido” mais tempo do que o permitido pela lei da amnistia, alegou.

O facto de a direcção-geral ter instruído os tribunais para que preparassem os mandados de libertação dos reclusos abrangidos pelas medidas de clemência antes mesmo de a lei entrar em vigor, o que só sucederá nesta sexta-feira, também não passou despercebido ao Conselho Superior da Magistratura, que entende que a conclusão destes processos só deve ocorrer após a entrada em vigor da lei da amnistia.

Depois de os juízes que governam as comarcas judiciais se terem recusado a aceitar estas directivas, foi a vez de a Associação Sindical de Juízes Portugueses enviar um ofício à direcção-geral recordando-lhe que tanto a interpretação e aplicação da lei nos processos como a emissão dos mandados de libertação competem apenas aos magistrados.

“Atenta a gravidade dos factos e a imagem da justiça, nada mais resta ao Sindicato dos Oficiais de Justiça do que apelar ao presidente do Conselho Superior da Magistratura para que determine a cessação da comissão de serviço” da directora-geral e da sua subdirectora, pode ler-se numa carta aberta divulgada por esta estrutura sindical, que acusa de terem violado uma vez mais a lei, desta feita com ordens que desrespeitam o princípio da independência dos tribunais.

Já o grupo parlamentar do PSD reagiu à polémica enviando três perguntas à ministra da Justiça, que até agora se tem mantido em silêncio sobre o assunto. Qualificando o sucedido como tendo sido “de uma gravidade tremenda”, os sociais-democratas querem saber o que pensa Catarina Sarmento e Castro do assunto. “Considera o ofício ilegal? Em caso afirmativo, o que tenciona fazer para repor a legalidade?”, questionam, perguntando ainda se a medida teve como objectivo contornar os efeitos das greves de funcionários judiciais marcadas para 1 e 4 de Setembro. São os funcionários que apresentam os processos aos juízes para estes os despacharem.

Destinada a menores de 30 anos, a lei da amnistia apresenta duas vertentes: por um lado, é perdoado um ano de prisão a todas as penas até oito anos; por outro, são amnistiados os crimes cuja pena não seja superior a um ano de prisão ou a 120 dias de multa. De realçar, contudo, que destas medidas de clemência estão excluídos um rol de pelo menos 140 crimes, que abarcam não só os chamados crimes hediondos, como o homicídio, como também o incêndio florestal, a violência doméstica ou a condução em estado de embriaguez, entre outros.