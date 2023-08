Hotel mais antigo do Porto reabre: Grande Hotel Paris, um “tesouro” renovado aos 146 anos

"O Grande Hotel de Paris é o mais antigo do Porto e, mais do que um edifício, é um livro vivo de história", escrevia-se na Fugas em 2017. O "livro vivo" fechou-se temporariamente para obras em 2021, mas, quase dois anos de obras depois, prepara-se para voltar a marcar a hotelaria da cidade: reabre portas, após uma "remodelação profunda" e "expansão", pronto a receber hóspedes.

"Ícone da Belle Époque em Portugal", como se sublinha em comunicado, "hotel-museu, como se resumia na Fugas, o Grande Hotel Paris, "verdadeiro tesouro localizado no centro histórico", voltou à hotelaria no dia 24 de Agosto. Com a chancela Stay Hotels, passa agora a ter, anunciam, 79 quartos - quando fechou contavam-se 42.

Foi "um extenso projecto de remodelação e expansão" para "este marco arquitectónico e cultural", inaugurado em 1877, cenário de grandes acontecimentos e passagens de figuras como Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Guerra Junqueiro ou Rafael Bordalo Pinheiro. Os responsáveis garantem que "a remodelação do hotel honra esta rica história", tendo sido incorporadas "referências culturais e literárias nas zonas públicas".

"Entrada de inspiração Arte Nova", "decoração requintada", "existência de espaços verdes no empreendimento" são destaques no comunicado de reabertura, com sublinhado no jardim exterior.

Para a Stay Hotels, o projecto de reabilitação e expansão "é uma verdadeira celebração do passado cultural do Porto", diz Jorge Bastos, administrador do grupo. O Grande Hotel "sempre foi um marco na cidade e estamos orgulhosos de trazer este empreendimento de volta à vida de todos os portuenses".

Na informação disponibilizada no site do hotel, refere-se que "todos os quartos do hotel dispõem de casa de banho privada, televisão, um minibar, ar condicionado, secador, amenities, roupeiro, telefone, espaço de trabalho", "o serviço de bar & snacks está disponível 24/24h", o "pequeno-almoço (buffet) é servido das 6h30 às 12h00, no salão Belle Époque, que em dias de sol se abre para um singular jardim exterior". Quem quiser ir já experimentar o novo velho hotel, encontram-se no site pernoitas desde cerca de 100 euros, além de várias promoções.

E, se é assim que agora se noticia a reabertura, aos 146 anos, vale a pena recordar a primeira notícia publicada sobre o Grande Hotel de Paris, anunciando-se a sua abertura em 1877. Como se escrevia no extinto Comércio Português, destacando a estreia, é “um magnífico hotel de primeira ordem com todas as comodidades que hoje estão ao alcance para satisfazer plenamente o viajante mais exigente.”