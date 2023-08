Autoeuropa suspende produção durante nove semanas, trabalhadores ficam em layoff

A Autoeuropa, em Palmela, vai suspender a produção de automóveis entre os dias 11 de Setembro e 12 de Novembro, devido à falta de peças provenientes de um fornecedor esloveno afectado pelas cheias de Agosto. A administração da fábrica da Volkswagen anunciou que neste período os trabalhadores ficarão em layoff.

No comunicado enviado nesta quinta-feira aos trabalhadores, a administração da Autoeuropa informa que os trabalhadores ficarão em layoff durante a paragem de nove semanas e nos dias 9 e 10 de Setembro a fábrica irá recorrer a down days (mecanismo que permite parar a produção sem que a fábrica tenha de pagar um dia normal de salário, uma vez que é abatido ao 15.º mês já atribuído anualmente aos trabalhadores) parciais “de acordo com as necessidades de produção de cada uma das áreas”.

A administração garante que está a trabalhar com a Comissão de Trabalhadores (CT) “na melhor solução de minimização do impacto da suspensão da produção para todos os colaboradores”.

Rogério Nogueira, coordenador da CT, adiantou ao PÚBLICO que já está marcada uma reunião com a administração nos dias 4 e 5 de Setembro, “para discutir as condições financeiras do layoff”, alertando que é preciso garantir que a situação não terá um impacto negativo no rendimento dos trabalhadores e lembrando que, no passado, a empresa cobriu o corte salarial.

“A empresa tem todas as condições para garantir esses rendimentos, valorizando desta forma o esforço feito por todos”, lê-se no comunicado que a CT enviou esta tarde aos trabalhadores.

De acordo com a lei em vigor, durante o período de layoff, os trabalhadores recebem, pelo menos, dois terços do salário ilíquido (sem descontos) ou o valor equivalente ao salário mínimo (760 euros), até ao limite de 2280 euros (três vezes o valor do salário mínimo). O empregador é responsável pelo pagamento, mas a Segurança Social comparticipa 70% deste valor.

A empresa lembra que a suspensão da produção se deve à falta de componentes essenciais à produção do T-Roc, uma situação criada pelas cheias que, no início de Agosto, afectaram a Eslovénia e um dos principais fornecedores da fábrica.

A paragem de nove semanas será o pior cenário e o grupo Volkswagen garante que “está empenhado no restabelecimento da produção nas fábricas afectadas com a maior brevidade possível” e “está a avaliar fontes de abastecimento alternativas”.

“A direcção da fábrica está a acompanhar a evolução da situação com o apoio das equipas de logística, de compras e aprovisionamento do grupo Volkswagen no sentido de reduzir o período de paragem de produção, assim como o impacto na Volkswagen Autoeuropa”, refere ainda a empresa.

Apesar de a produção do T-Roc ficar suspensa, outras áreas da Autoeuropa continuarão ao laborar. A área de prensas e a unidade de cunhos e cortantes, refere o comunicado, “mantêm as operações de acordo com as necessidades operacionais identificadas no levantamento oficial realizado e obrigatório num cenário de layoff”.



Também as áreas indirectas mantêm as suas actividades regulares e projectos.