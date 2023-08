Liga dos Campeões: raios-x dos adversários do Sp. Braga

Nápoles

Trinta e três anos depois de Maradona, o Nápoles voltou a festejar o título na Série A e entra nesta Champions com aspirações legítimas de chegar longe, mas um pouco diferente do que foi na época passada. Luciano Spalletti saiu a dizer que precisava de um ano sabático (acabou na selecção italiana), entrou Rudi Garcia para o seu lugar, e os napolitanos também perderam para o Bayern o central coreano Kim Min-jae. De resto, é quase tudo igual, o que poderá minorar os efeitos de ter um treinador novo. O português Mário Rui mantém o posto no lado esquerdo da defesa e, até ver (o mercado saudita vai continuar aberto), continuam as grandes “estrelas”, o goleador Victor Osimhen e o criativo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Foto

Real Madrid

Já se sabe que o Real Madrid olha para a Liga dos Campeões como a “sua” competição (já a ganhou por 14 vezes) e vai querer chegar às três mãos-cheias de títulos. Mas pode dizer-se que os “merengues” estão numa época de transição. Carlo Ancelotti vai sair para a selecção brasileira no final da época e alguns dos craques mais antigos saíram, como Benzema e Asensio. Mas Modric e Kroos continuam no Bernabéu para ensinar a geração emergente, liderada pelo fantástico Jude Bellingham, mais Vinicius Jr, Rodrygo, Camavinga e Tchouaméni. Pode faltar um goleador superlativo como Benzema e Courtois vai falhar vários meses devido a uma lesão no joelho, mas, na Champions, o Real encontra sempre uma forma de ganhar.

Foto

Union Berlin

Foi uma das boas histórias da Bundesliga na época passada, chegando até a andar na frente, antes de a rotina se impor e o Bayern chegar ao seu 11.º título consecutivo. Mas ficou em quarto lugar, o suficiente para o Union ter a sua época de estreia na Champions. O Sp. Braga sabe bem o que vale esta equipa treinada pelo suíço Urs Fischer – defrontaram-se na Liga Europa da época passada, com uma vitória para cada lado. Tem um português na defesa – o central Diogo Leite – ao lado de uma das contratações sonantes do Verão, o lateral internacional Robin Gosens. Na frente, tem homens experientes que sabem marcar golos, o surinamês Becker e os dois Kevin, Volland e Behrens.