Jude Bellingham, um miúdo que já é um senhor-jogador

Com 19 anos, não há dúvidas de que Jude Bellingham já não é uma promessa, mas sim uma certeza do futebol mundial.

Inglaterra entrou com o pé direito no Mundial, vencendo o Irão por 6-2, mas o jogo demorou a desprender-se, tendo o nó sido desatado com um golo de Jude Bellingham, uma das coqueluches do futebol europeu que já se afirmou como indispensável para a sua selecção e clube (Borussia Dortmund).

Antes do golo que marcou esta segunda-feira, Bellingham já se tornara no terceiro jogador mais novo de sempre a ser titular por Inglaterra num Mundial (a seguir a Michael Owen em 1998 e Luke Shaw em 2014). Agora, é também o segundo mais jovem a marcar por Inglaterra num Mundial (depois de Owen).

Este foi o seu primeiro golo por Inglaterra, numa época que tem sido recheada deles - já vão nove pelo Borussia Dortmund, o que é o seu melhor registo de uma temporada a nível pessoal.

A história deste jovem de 19 anos é curta, mas já está pejada de recordes que atestam à sua qualidade.

Talento predestinado

O que leva um dos maiores clubes alemães a pagar 25 milhões de euros por um médio de um clube que termina no 20.º lugar do Championship (segundo escalão inglês) e, com isso, bater o recorde da transferência mais cara de sempre por um jogador de 17 anos? Só mesmo uma época notável.

Com 16 anos e 38 dias de vida, Bellingham tornou-se no jogador mais jovem de sempre a actuar pelo Birmingham City (fê-lo como titular), e menos de um mês depois, no mais novo de sempre a marcar pelo clube centenário.

Após 44 jogos (35 como titular), os responsáveis do Borussia Dortmund não hesitaram na sua contratação, tendo a transferência sido concluída um dia após o último jogo de Bellingham pelo Birmingham.

Em homenagem à sua rápida ascensão (e por ali ter sido formado), o Birminghan retirou o n.º 22 (que Bellingham utilizava), para inspirar os jogadores mais jovens a seguirem as suas pisadas. Curioso é que o próximo a fazê-lo pode ser Jobe Bellingham, irmão de Jude, que tem 17 anos já fez 15 jogos pela equipa do Birminghan.

“Sendo o jogador que é e o talento que ele tem, ele vai florescer” – palavras do então treinador do Birmingham, Steve Spooner (citado pela “FourFourTwo”), após a despedida e Bellingham do clube. E não estava errado.

O médio, rapidamente se assumiu como titular do Borussia Dortmund (marcando inclusive na sua estreia) e nunca perdeu esse estatuto, apesar de já ter tido três treinadores diferentes. Já por Inglaterra, Bellingham fez a sua estreia com apenas 17 anos, tendo 18 jogos pela selecção, onde já é titular.

A qualidade de Bellingham também impressiona Erling Haaland, eles que construíram uma amizade durante os dois anos em que foram colegas no Borussia. Exemplo: após uma vitória sobre o Besiktas em que ambos marcaram, na entrevista pós-jogo, Haaland falava enquanto Bellingham se aproximou e lhe deu um beijo na face, levando a esta reacção do norueguês: “Ele é incrível, tem menos três anos do que eu, o que é de loucos”.

Graças ao talento de Bellingham, uma das músicas mais populares de sempre começa a invadir os estádios onde Inglaterra joga. “Hey Jude”, escrita por Paul McCartney e lançado pelos Beatles em 1968, já é uma serenata ao jovem médio e ontem fez a sua estreia no Qatar. Resta saber se haverá “encore”.

Texto editado por Jorge Miguel Matias