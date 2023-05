Bayern aproveita deslize do Dortmund e conquista a Bundesliga

Triunfo frente ao Colónia e empate do Dortmund em casa permitiu aos bávaros conquistar o 11º campeonato alemão consecutivo.

O Bayern Munique conquistou este sábado o 11º título consecutivo da Liga alemã, ao bater o Colónia por 1-2 e aproveitar o empate caseiro do Borussia Dortmund frente ao Mainz 05.

Os bávaros garantiram o triunfo com um golo de Jamal Musiala ao minuto 89 na partida, colocando o Bayern à frente da Bundesliga. O Borussia empatou o jogo já nos descontos, ao minuto 96, mas precisava da vitória para defender a primeira posição. Os dois clubes terminaram em igualdade pontual de 71 pontos, com a vantagem na diferença de golos (54 contra 39) a dar o primeiro posto ao conjunto de Thomas Tuchel.

Em Colónia, o Bayern chegou cedo à vantagem, com um golo de Kingsley Coman aos oito minutos. Dejan Ljubicic empatou o jogo ao minuto 81, de grande penalidade, e devolveu a liderança provisória ao Borussia, que no outro jogo perdia. O golo de Musiala aos 89, um remate rasteiro cruzado à entrada da área, voltou a deixar os bávaros na frente da Bundesliga.

Em Dortmund, a equipa da casa entrou em falso e à meia hora de jogo já perdia por 0-2, com golos de Andreas Hanche-Olsen e Karim Onisiwo aos minutos 15 e 25. Pelo meio, o avançado costa-marfinense Sébastien Haller falhou uma grande penalidade que reporia a igualdade (19).

A recuperação só começou na segunda parte, com um golo do internacional português Raphael Guerreiro aos 69 minutos a devolver a esperança à formação treinada por Edin Terzic. No entanto, o empate surgiu só nos últimos suspiros da partida, por intermédio de Niklas Süle (90+6).

Foi a terceira vez que o Dortmund perdeu pontos em casa esta temporada, depois de um empate com o Bayern Munique e uma derrota contra o Werder Bremen.

O Dortmund viu assim escapar-lhe por entre os dedos um troféu que não consegue conquistar desde 2011-12. Desde então, só deu Bayern: 11ª Bundesliga consecutiva para um total de 33 campeonatos alemães conquistados.