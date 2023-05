Dortmund assume liderança da Liga alemã a uma jornada do fim

O Borussia Dortmund venceu este domingo, por 3-0, o Augsburgo, tendo assumido a liderança da Liga alemã, pelo que está a um jogo de conquistar o título de campeão, num desfecho precipitado pela derrota caseira, na véspera, do Bayern Munique ante o RB Leipzig.

Após a penúltima jornada da Bundesliga, o Borussia Dortmund passou para o comando do campeonato, com mais dois pontos (70) do que os bávaros, precisando apenas de confirmar o primeiro lugar na recepção ao Mainz 05, para recuperar o título que lhe escapa desde 2012.

Em casa, o Dortmund tem sido "implacável", com uma derrota (Werder Bremen) e um empate (Bayern Munique), somando por triunfos os restantes 14 jogos. Há 11 anos, no último título nacional do clube, mais de 400 mil pessoas celebraram o feito nas ruas de Dortmund e na Borsigsplatz, local habitual para os festejos.

O costa-marfinense Sébastien Haller, após meses de ausência por causa de um cancro, foi determinante para a vitória. O jogo ficou marcado pelo cartão vermelho a Felix Uduokhai, aos 38 minutos, embora o Dortmund tenha tardado a chegar ao golo.

Só aos 58 minutos Haller, contratado para substituir Haaland, que rumou ao Manchester City no Verão, abriu o marcador, quando já se somavam inúmeros falhanços, incluindo remates ao poste de Niklas Süle (39') e Emre Can (54'). Haller elevou para 2-0 aos 84 minutos. O 3-0 foi obtido por Julian Brandt (90+3').

O desaire do Bayern na Allianz Arena abriu as portas a esta inesperada reviravolta no campeonato, que já parecia mais uma vez perdido para os pupilos de Edin Terzic.

Atlético ultrapassa Real

O Real Madrid perdeu em Valência, por 1-0, e entregou o segundo lugar ao Atlético de Madrid, que venceu o Osasuna, por 3-0. O jogo de Valência ficou marcado por nova polémica com Vinícius Jr., que denunciou ataques racistas durante o desafio, levando à interrupção da partida. O brasileiro acabaria expulso num lance de jogo (90+7') com Hugo Duro.

Diego López marcou pela primeira vez para a equipa valenciana, num importante contributo na luta pela sobrevivência na La Liga. Com 71 pontos, o Real Madrid viu o Atlético de Madrid vencer, por 3-0, o Osasuna e, assim, assumir a vice-liderança do campeonato, com 72 pontos.