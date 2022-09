Sp. Braga derrota líder da Bundesliga na Liga Europa

Numa semana de grandes feitos do futebol português no futebol europeu, aqui fica mais um. O Sp. Braga saiu vitorioso do seu confronto com o líder da Bundesliga, o Union Berlin, triunfando em casa por 1-0 em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Liga Europa. Um golo de Vitinha deu o segundo triunfo aos bracarenses na competição e a liderança do agrupamento, com seis pontos, partilhada com o Union St. Gilloise, que derrotou o Malmo por 3-2 – alemães e suecos continuam com zero pontos.

A curiosidade de serem ambas de cidades começadas por B não era a única coisa que as duas equipas tinham em comum. Ambas estão a superar expectativas e a desafiar o “status quo” nos campeonatos dos respectivos países, o Union como líder da poderosa Bundesliga alemã, o Sp. Braga como segundo classificado (e invicto) na liga portuguesa. Era um duelo que se previa equilibrado e, sobretudo, uma amostra de bom futebol para provar que a forma caseira não acontecia por acaso.

Artur Jorge entrou para o confronto com os germânicos com algumas alterações em relação ao que costuma fazer no campeonato, com mudanças em todos os sectores – Paulo Oliveira entrou para a defesa, Racic estreou-se como titular no meio-campo, tal como Álvaro Djaló no ataque. Todos provaram ser soluções válidas para os bracarenses, sobretudo o jovem avançado espanhol, rápido e descarado na hora de enfrentar a defesa a cinco dos germânicos, onde pontificava o central português Diogo Leite.

Pareceu melhor o Union Berlin na primeira parte, mais objectivo na sua ideia de ataque. Os germânicos tiveram muita presença junto à baliza de Matheus e, logo aos 14’, estiveram muito perto de marcar, numa arrancada de Sheraldo Becker (melhor marcador da Bundesliga) a que o guardião brasileiro dos minhotos se opôs com competência. No pontapé de canto que se seguiu, Diogo Leite enviou uma bola ao poste. Na resposta, Djaló teve uma boa iniciativa individual, mas um defesa dos germânicos travou-lhe a progressão.

Positivo/Negativo Positivo Vtinha Marcou o golo do triunfo do Sp. Braga num lance que diz muito do que ele é como jogador. Vitinha é daqueles avançados que dá sempre tudo, nunca desiste e dá muito trabalho aos defesas que lhe aparecem pela frente.

Positivo Matheus Na pior fase do Sp. Braga, o guardião brasileiro foi um autêntico muro para o Union Berlin, com um par de grandes defesas. Os seus colegas da defesa também estiveram a um nível alto. Negativo Rannow Ficou a sensação de que podia ter feito melhor no lance do golo, sobretudo em termos de posicionamento, mas o remate de André Horta vinha forte e com efeito, e o dinamarquês acabou por “assistir” Vitinha.

Mesmo em cima do intervalo, o Sp. Braga dispôs da melhor oportunidade do jogo. Bem ao seu estilo, Vitinha foi na raça até à área do Union e deixou a bola em Simon Banza, mas o avançado francês não conseguiu ganhar o duelo com o experiente dinamarquês Ronnow, que fechou a baliza do Union.

Os instantes finais da primeira parte eram um sinal do que iria acontecer na segunda. Mais do que equilibrar o jogo, o Sp. Braga assumiu o controlo, um domínio que foi mais evidente a partir do momento em que Artur Jorge foi refrescando a equipa. Com André Horta e Iuri Medeiros, e, depois, Abel Ruiz, a formação minhota obrigou o líder da Bundesliga a cavar trincheiras junto à sua baliza.

Mas o Union não teve resposta para o que aconteceu aos 77’. A jogada começa em Iuri Medeiros e passa por André Horta, que ensaia o remate de fora da área. A bola vai forte e com efeito, e Ronnow, a meio da baliza, só a consegue desviar. Vitinha reagiu mais rápido que toda a defesa do Union e chegou primeiro à bola, encaminhando-a para o fundo da baliza, dando uma sensação de justiça ao que o jogo estava a mostrar. E mostrando que este Sp. Braga, que já vai em sete vitórias consecutivas entre campeonato e Liga Europa, é mesmo para levar a sério em qualquer contexto.